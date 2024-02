Ancelotti: "Mbappé no nos descentra, no es fácil jugar en Vallecas"

Carlo Ancelotti estaba visiblemente contrariado con el empate de su equipo en el Rayo Vallecano - Real Madrid (1-1) pues aunque habían conseguido un punto en campo rival no deja de ser un frenazo en su carrera por el título de La Liga 2023/24. Sin embargo, lo valoró como positivo a largo plazo.

Ancelotti admitió que de entrada empatar en Vallecas pueda parecer poco para un líder de La Liga. "Nosotros tenemos que ganar todos los partidos, pero para ganar una Liga, en los partidos que no puedes ganar, no debes perder. El empate te puede doler un poco, pero puede ser un paso importante para ganar la Liga", sentenció.

"Un partido que no nos gusta jugar"

El entrenador madridista se refirió al partido incómodo que le planteó el conjunto vallecano. "Ha sido un partido distinto, que a nosotros no nos gusta jugar. Con muchas peleas, muchas interrupciones... pero tenemos que aceptarlo porque a veces los partidos son así. Lo importante es que hemos peleado hasta el final y que hemos tenido nuestras opciones en la segunda parte".

Igualmente, admitió que el Real Madrid sufre con el Rayo, pues no ha podido ganar en los dos duelos de La Liga y en la pasada perdió en Vallecas. "No, no es fácil ganar aquí, tienes que acostumbrarte a este terreno que es un poco más corto, más pequeño... Creo que empezamos muy bien, pero el penalti ha frenado un poco esto".

No les afectó el tema Mbappé

Ancelotti intentó restar importancia a las tarjetas que vieron Camavinga y Carvajal y que les impedirán jugar contra el Sevilla. "Esto lo hablaré a nivel personal con el jugador, pero ha sido un partido con muchos duelos y peleas y se puede entender un poco de protesta".

"Creo que jugamos con intensidad. La verdad es que el Rayo ha jugado un muy buen partido, con intensidad, ha intentado interrumpir el partido y le ha salido bien el planteamiento. Nos quedamos con un punto que hoy no nos hace feliz, pero que en el futuro nos puede poner contentos".

Le preguntaron a Ancelotti si el 'caso Mbappé' descentra a su equipo: "¿Cuándo no hemos estado concentrados? Yo creo que siempre lo hemos estado, también hoy. Las cosas no han salido tan bien, pero no se puede reprochar nada a este equipo".