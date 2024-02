El 1x1 del Real Madrid contra el Rayo Vallecano

El Real Madrid se dejó dos puntos en su visita al Rayo Vallecano (1-1). El conjunto blanco se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Joselu, pero Raúl de Tomás firmó las tablas desde el punto de penalti.

Mal partido del conjunto merengue en general y de futbolistas como Camavinga, Lucas Vázquez y Carvajal en particular. El centrocampista francés cometió un penalti evitable, mientras que los laterales derechos blancos sufrieron para contener las embestidas rivales. Carvajal, además, acabó expulsado por doble amonestación.

Estas son las notas de SPORT a los jugadores del Real Madrid en el partido disputado en Vallecas.

Se centró en intentar frenar a Balliu e Isi y eso le impidió lucirse en ataque, donde no acabó de compenetrarse con Vinicius. Luchó mucho y realizó ayudas defensivas muy importantes, pero no estuvo acertado a la hora de percutir.

4

Arda Güler, Centrocampista

Torpe

Ancelotti le dio una oportunidad a la desesperada, en busca de un gol de la victoria que no llegó. No la aprovechó: no estuvo especialmente avispado en un balón que le llegó en el último minuto (no llegó ni a controlarlo) y no fue capaz de poner un buen centro en la siguiente jugada.