Ancelotti: “¿Si ilusiona la llegada de Mbappé? La afición está ilusionada con el Real Madrid"

Carlo Ancelotti anunció que Militao está de vuelta, “aunque no al cien por cien”, y asegura que está plenamente recuperado y que solo le falta “jugar partidos”. Respeto absoluto hacia el Athletic, que cree no tendrá la cabeza “en la final de Copa” y que quiere los puntos para seguir en puestos de Champions. Antepuso el equipo a los jugadores cuando le preguntaron si a la afición le ilusionaba la llegada de Mbappé; que Kroos y Modric no piensan en el futuro “solo en el presente” y que ya se verá qué pasa con ellos “a final de temporada”.

LISTOS PARA VOLVER A LA COMPETICIÓN

“Vuelve Militao. Ya está disponible, no al cien por cien porque le falta jugar, pero se ha recuperado muy bien”, afirma el italiano, que recordó que “se lesionó contra el Athletic y vuelve contra el Athletic”. Calificó de “raro” haber perdido a los dos centrales titulares por la misma lesión: “El equipo ha aguantado bien. Todos han cumplido: Rudiger ha estado fantástico; Nacho, también pese a algunos errores y Tchouameni ha rendido a un alto nivel. Somos el equipo que menos goles ha encajado, lo que significa el trabajo colectivo es muy bueno”.

Asegura que salvo Camavinga, “los internacionales han recuperado bien” para medirse a un rival que “está muy bien, que juega con mucha intensidad y que está haciendo una gran temporada por la calidad individual de sus jugadores y la buena organización que tienen como equipo”, avisa el técnico blanco: “Es un partido importante, al que llegamos bien y con toda la confianza del mundo”.

EL OBJETIVO DEL ATHLETIC

“¿Si el Athletic saldrá pensando en la final de la Copa del Rey? No, tiene una semana para prepararla, jugarán a tope con el objetivo de mantenerse en Champions, algo muy importante para ellos. No estarán pensando en la final, irán al Bernabéu para intentar sumar puntos”, afirma. Le preguntaron si le preocupaba que Vinicius hubiese pensado en dejar LaLiga por culpa del racismo, y contestó: “Solo hay una cosa que me preocupa mucho es que mañana no puede jugar”.

Le mandó un recado a Chilavert, que se mofó de las lágrimas del brasileño en sala de prensa por el asunto racismo: “No tiene mucho sentido comentar lo que dicen los que no están dentro, que lo hacen para dar aire a la boca”. “Para Vinicius el tema del racismo es muy importante, se lo toma muy en serio. Todos deberíamos tomar el tema muy en serio”, subrayó.

KROOS, MODRIC Y MBAPPÉ

El italiano despejó balones cuando le preguntaron sobre el futuro de Modric o de Kroos: “Todos hablan de la próxima temporada menos nosotros. Están centrados en esta temporada, en acabarla bien compitiendo hasta el final. Las decisiones sobre el futuro individual de cada jugador se tomarán al acabar la temporada. Nadie está interesado ahora en hablar de su futuro, solo en pelear hasta el final”.

Por último, reconoció que Lunin “ha demostrado su calidad cuando ha tenido la oportunidad de jugar”; insistió que espera a Militao más pronto que tarde porque “solo le falta fútbol”, que ante el City jugará Rudiger, pero no dijo si le acompañará Nacho o Tchouameni. Y acabó hablando de la ilusión que han provocado en la afición las palabras de Tchouameni sobre Mbappé: “La afición está ilusionada con el Real Madrid a pesar de los jugadores que lleven su camiseta”.