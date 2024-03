Ancelotti se pronunció sobre las lágrimas de Vinicius en el España-Brasil

Carlo Ancelotti se refirió a Vinicius Junior y su última polémica en la recta final del España-Brasil disputado en el Santiago Bernabéu, precisamente como un homenaje de desagravio para el brasileño y contra el racismo en el mundo del fútbol.

Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa de su partido frente al Athletic Club en La Liga y en el que el conjunto merengue intentará mantener las distancias respecto al FC Barcelona en su liderato de la clasificación.

Sobre las lágrimas de Vinicius, Carlo dijo: "Vi el partido, me gustó fue entretenido y bonito. Un amistoso pero muy competido. Lo disfruté. Para Vinícius es obvio que era un tema muy importante. Se lo toma muy en serio y es lo que tenemos que hacer todos, tomar este tema muy en serio".

Ancelotti también salió al paso de las críticas de Chilavert a Vinícius: "Creo que no tiene mucho sentido comentar las declaraciones de otros que no están dentro del tema y hablan por 'dar aire a la boca' sin saber", comentó.

Todavía insistieron al italiano sobre la situación de Vinícius y el temor de que pueda descentrarse como futbolista o incluso se plantee dejar el Real Madrid y la Liga. "Hay una cosa que me preocupa de Vinicius, y mucho, a día de hoy, y es que mañana no puede jugar. Eso es lo que me preocupa", zanjó la cuestión.

Piques y lágrimas

El España-Brasil acabó con Vinicius y algunos de sus compañeros encarándose con el banquillo de la selección española y con la grada, hasta el punto que su compañero en el Real Madrid e internacional español, Joselu, tuvo que pedirle que no montara un 'show' en la que debería considerar su casa.

Este hecho coincidió con los silbidos contra Álvaro Morata, capitán de la Selección y al que Chamartín no perdonó su condición de jugador del Atlético en la actualidad tras haber pasado por el conjunto madridista. Morata incluso ha tenido que salir al paso de algunas informaciones que cuestionaban su actitud, que había sido impecable.

Vinícius, criticado por los profesionales

La actitud de Vinícius ha sido criticada desde diferentes sectores, desde jugadores en activo como Dani Parejo, ex madridista y ex valencianista y ahora en el Villarreal, hasta exfutbolistas de la talla de José Luis Chilavert quien recordó las lágrimas de 'Vini' asegurando que él lo único que quiere es jugar al fútbol.