El Real Madrid aterriza en Leipzig

Los de Ancelotti, con el pase a octavos en el bolsillo, se medirán este miércoles al conjunto alemán Valverde y Benzema son baja. Y Modric se cae de la lista por molestias en el aductor

El Real Madrid ya está en Leipzig, listo para enfrentarse este miércoles a las 21.00h al conjunto teutón en el partido correspondiente a la jornada 5 de la Liga de Campeones. Los de Ancelotti ya tienen el pase a octavos asegurado, pero buscarán sellar la primera plaza, siendo válido el empate.

La expedición madridista, con 22 jugadores convocados, partió desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas rumbo a la ciudad alemana.

Ha sido novedad la baja de última hora de Luka Modric, que no ha viajado a Alemania y, por lo tanto, no estará disponible para Ancelotti por unas molestias en el aductor, por lo que el técnico ha preferido no forzar con el croata. Además, espera poder contar con sus servicios este finde de semana ante el Girona.

Asimismo, el Real Madrid ya contaba con dos bajas muy sensibles de cara al duelo del miércoles, como son la de Fede Valverde y Karim Benzema. Después de la dura entrada que recibió el uruguayo del Papu Gómez durante el partido ante el Sevilla del sábado, no jugará ante el Leipzig. Lo mismo ocurre con el francés, que ya no formó parte de la lista de Carletto para medirse al conjunto hispalense y que hará lo propio para el enfrentamiento de la competición europea.

Las otras dos ausencias del conjunto blanco las completan Mariano y Dani Ceballos. Por contrapartida, Ancelotti ha llamado a algunos canteranos, como son Dotor, Arribas, que ya gozó de minutos en Champions, y Álvaro Rodríguez.