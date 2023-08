Ancelotti, duro con Rubiales: "No es un comportamiento de un presidente"

El técnico del Real Madrid ha salido en rueda de prensa a dar su opinión sobre la polémica con el presidente de la RFEF "Es un tema muy delicado", ha dicho el italiano

Carlo Ancelotti ha salido en rueda de prensa para dar su opinión respecto al comportamiento de Luis Rubiales tras la celebración del Mundial histórico de España. Preguntado sobre su postura, el técnico del Real Madrid no se ha guardado nada y ha querido pronunciarse claramente.

"Es un tema muy delicado. Como la mayoría de la gente ha sido un comportamiento que no me ha gustado. No es un comportamiento de un presidente de Federación", ha declarado el italiano.

Ancelotti no se ha quedado ahí, pues ha añadido que "yo tengo claro cómo tengo que comportarme y cuál es mi responsabilidad social como entrenador del Real Madrid, y no me permito juzgar lo que hace otro".

El 'capítulo' Luka Modric

Ya de cara al duelo liguero frente al Celta, la de Luka Modric sigue siendo la única gran duda de Carlo Ancelotti. Se espera que el técnico italiano siga apostando por los jóvenes en el centro del campo y deje en el banquillo al croata y a Kroos. Ancelotti quiso aclarar su situación.

"Luka ya tiene definido su futuro. En un momento difícil de la temporada, obviamente no está contento, esta muy bien físicamente. no tiene problema, aportará", aclaró el técnico italiano en la rueda de prensa previa del partido.