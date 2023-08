Sigue en directo la rueda de prensa de Carlo Ancelotti

"No me ha sorprendido Bellingham. En el Dortmund ya demostró ser muy vertical, en el Dortmund más con balón que sin balón. También empezando como interior. La adaptación es muy buena, es muy inteligente y se mueve bien sin balón"

RUBIALES

"Creo que el comportamiento de una persona no me afecta a mi vida personal. Yo tengo la idea muy clara de lo que tengo que hacer, cómo tengo que comportarme. Tengo una responsabilidad social, entonces me quedo con lo que tengo que hacer. No me permitio buscar lo que hacen otros"