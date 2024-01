Tchouameni, la solución ‘central’ del Real Madrid

El centrocampista francés va a retrasar su posición en el terreno de juego para convertirse en el recambio de Alaba tras la grave lesión del austriaco. El club no termina de encontrar una solución en el mercado y Tchouameni va a ocupar la posición de central al menos hasta la vuelta de Eder Militao. El futbolista ha manifestado ya en alguna ocasión que no quiere jugar en esa demarcación, pero está obligado a ello viendo el número de efectivos del equipo.

Apenas acaba de abrir el mercado de invierno y hasta el día 31 de enero todo puede pasar, pero si no cambian mucho las circunstancias, el Real Madrid tal y como ha confirmado recientemente Carlo Ancelotti, no va a fichar a un central tras la grave lesión de David Alaba. Tras sondear el mercado, el club no termina de encontrar algo que le cuadre, deportiva y económicamente, por lo que la solución para cubrir la baja del austriaco, pasa por retrasar la posición del francés Tchouameni de mediocentro defensivo a central.

El francés ya ha disputado algunos minutos en esa demarcación, siendo titular en el encuentro de liga ante Osasuna en el Bernabéu, en el que los blancos se impusieron por 4-0 a los navarros y en los últimos compases del último duelo de Liga ante el Alavés en Vitoria tras la expulsión de Nacho, con triunfo tambíen de los de Ancelotti por 0-1.

Sin embargo, y a pesar de sendos triunfos, el futbolista ha dejado claro ya en más de una ocasión que no es de su agrado jugar de central, pero vistas las circunstancias, no le va a quedar otra que adaptarse de la mejor manera que pueda.

Rudiger y Nacho, únicos centrales del equipo

Con Alaba en la enfermería hasta la próxima temporada y con Militao, todavía en el dique seco, el alemán y el español son este momento los dos únicos centrales sanos de la primera plantilla. Por el momento la ausencia del brasileño no se ha hecho notar demasiado en el equipo (lleva fuera de los terrenos de juego desde agosto), siendo el conjunto menos goleado de la Liga.

Ahora está por ver cómo afecta la ausencia tambíen del austriaco, algo que por el momento no está teniendo impacto en los pronósticos de Betfair, ya que el Real Madrid sigue siendo el clarísimo favoritito para ganar el título liguero con una probabilidad implícita del 81,9%. En segunda posición, a una gran distancia se sitúa el FC Barcelona (12,5%), tercero el Girona (11,76%) y cuarto el Atlético de Madrid (5,88%). Quizá la incidencia pueda ser mayor en Europa, sin la experiencia de ambos futbolistas (indiscutibles en la ‘decimocuarta’). Aquí el club blanco se sitúa, también según los pronósticos de Betfair, como el cuarto favorito para levantar la Champions, con una probabilidad del 15,38%, misma que el Arsenal, tercer máximo aspirante y por detrás de Bayern Múnich (20%) y Manchester City, principal favorito (31,25%).

Tchouameni, al menos hasta que vuelva Militao

Es la idea del club y tambíen de Ancelotti. Nacho y Rudiger van a ser los centrales titulares y para la rotación y para cualquier contratiempo, que los habrá, teniendo en cuenta el gran número de partidos que va a disputar en el Real Madrid en los próximos meses, Tchouameni va a ser la primera alternativa. El francés tiene unas enormes capacidades potenciales para ser un gran central, a pesar de que éste no quiera jugar en dicha posición.

Tiene un gran juego aéreo, capacidad de anticipación, buena salida de balón y sabe guardar perfectamente la posición. Únicamente puede penalizarle el no ser un jugador excesivamente veloz, pero para ello puede compenetrarse a la perfección con sus compañeros de zaga, tanto con Nacho como con Rudiger. Además del francés, en caso de emergencia Carlo Ancelotti está convencido de poder contar con jugadores tan versátiles como Camavinga, que ya jugado de lateral izquierdo o Carvajal o Mendy que accidentalmente tambíen han desempañado en alguna ocasión funciones de central.

El mercado de invierno, un mercado cerrado para el Real Madrid

A pesar de haber contratado años atrás a jugadores tan importantes como Marcelo o Higuain, el Real Madrid no es amigo de hacer incorporaciones en el mercado de invierno. El último futbolista en llegar a la casa blanca en dicha ventana fue Brahim Díaz en el año 2019, procedente del Manchester City. En aquella ocasión el club blanco prefirió invertir una pequeña cantidad en el futbolista para traerlo unos meses antes, ya que el jugador había decidido no renovar su contrato y se iba a quedar sin jugar hasta final de campaña en el City.

Desde entonces ningún futbolista ha llegado en enero al Real Madrid y en esta ocasión tampoco habrá refuerzo para un Carlo Ancelotti, que, como buen hombre de club, tendrá que apañárselas con Tchouameni, o con lo que pueda. Y hasta ahora no le ha ido mal, ni a él, ni al equipo.