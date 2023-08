Ancelotti, contra el dinero árabe: “Hay que equilibrar el mercado”

Aseguró que la plantilla “está cerrada al cien por cien”, que no ficharán más, pero dejó la puerta abierta a alguna salida Reclama a Vinicius que aprenda a “marcar a un toque” y que entiende a Modric “que vive un momento inusual en su carrera”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, afirma que “la plantilla está cerrada cien por cien” y cree que “no” saldrá nadie, aunque dejó abierta una puerta a que algún jugador “cambie de idea” a una semana del cierre de mercado. Volvió a denunciar que “hay demasiados partidos” y pide a los organismos internacionales que “evalúen bien” la irrupción de Arabia para “equilibrar el mercado”.

De Modric reconoció que vive “un momento inusual”, porque está acostumbrado “a jugar desde el primer minuto del primer partido”, pero que no teme que se vaya: “Ya hizo su elección”. De Vinicius apuntó que debe aprender a “marcar de un toque” y que “se está adaptando a jugar más por dentro porque ahí tendrá más ocasiones”; de Bellingham, que no le “sorprende” su rápida adaptación; que a Valverde no le pide “jugar a uno o dos toques; que Tchouameni ha vuelto a ser el de “la primera parte de la temporada pasada” y no se mojó sobre si Rubiales debe dimitir: “No entro en esto”.

NO LE GUSTÓ EL COMPORTAMIENTO DE RUBIALES

“Descarto al cien por cien más fichajes, creo que la plantilla está cerrada, aunque no sé si alguien puede cambiar de idea, pero esto no me da miedo”, subraya ante la posibilidad de que el fútbol árabe intente llevarse a algún jugador de aquí al 20 de septiembre, fecha en que cierra su mercado. “El fútbol árabe ofrece mucho más dinero que el europeo, cada cual hace lo que quiere. Los organismos internacionales de fútbol deben evaluar bien este tema para equilibrar un poco el mercado”, denuncia.

El italiano comparte la opinión general sobre el comportamiento de Rubiales: “Es un tema delicado. Como ciudadano, como a la mayoría de la gente, ha sido un comportamiento que no me ha gustado, obviamente. Solo esto. Creo que no ha sido el comportamiento de un presidente de una Federación”.

Regateó después la pregunta de si es partidario de que Luis Rubiales dimita. “Es una situación que no me afecta a mi vida personal, tengo la idea muy clara de cómo tengo que comportarme, soy consciente de que tengo responsabilidad social por ser entrenador del Real Madrid. Y no permito buscar lo que hacen otros”, dijo, para responder después a una segunda pregunta: “No entro en si tiene o no que dimitir. Solo espero que tomen las decisiones adecuadas”.