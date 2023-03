Ancelotti, 41 alineaciones en 42 partidos del Real Madrid esta temporada

Solo repitió una vez mismo equipo, el que perdió contra el Barça en la Copa y el que ganó al Liverpool el miércoles en Champions, ambos en el Bernabéu Las lesiones le han impedido sacar su mejor once, pero sale cuando se analizan los 42 partidos, en los que ha utilizado las 23 defensas diferentes, 20 medulares y 9 ataques

Carlo Ancelotti tiene una plantilla de 23 jugadores, 21 de campo, pero cuatro no cuentan, por lo que está alternando los otros 17 para hacer sus alineaciones. Dice que no tiene un once titular y los datos le dan la razón porque de 42 partidos disputados esta temporada ha hecho 41 alineaciones diferentes, aunque si se analizan por líneas el once titular es el que conoce todo el mundo. Las lesiones le han impedido repetir equipo, al tener titulares fijos en la enfermería en muchos partidos como Benzema (13), Alaba (12), Mendy (12) o Courtois (9) por mencionar a cuatro fijos.

TITULARES POR LÍNEAS

El técnico italiano del Real Madrid solo ha repetido una vez el mismo once en toda la temporada y fue el que opuso al Barcelona en la ida de la Copa del Rey jugada en el Bernabéu, en el que perdió 0-1, y ante el Liverpool en la vuelta de los octavos de la Champions, en el que ganó 1-0, también en su estadio. Los otros 40 partidos siempre hubo variaciones con mayor movimiento en la defensa, línea en la que ha utilizado 23 combinaciones diferentes, frente a los 20 centros de campo y las 9 variantes en ataque.

En defensa, ha utilizado ocho jugadores, pero no a Vallejo, el único que nunca fue titular, mientras que Odriozola solo salió en un partido desde el inicio. A cambio ha utilizado a Camavinga como lateral izquierdo amén de Lucas Vázquez, un delantero reconvertido a lateral derecho. La defensa que más veces repitió fue la formada por Carvajal, Militao, Alaba y Mendy que, sobre el papel, es la zaga titular. Han jugado 10 partidos con 9 victorias y una derrota (Rayo, 3-2), con 28 goles a favor y 9 en contra.

UN ONCE CONOCIDO Y REPETIDO

Ha repetido 20 veces el mismo centro de campo en los 42 partidos disputados, en los que ha rotado a seis jugadores, siete si se incluye a Casemiro que fue titular en la Supercopa de Europa ante el Eintracht, antes de ser traspasado al United. La más repetida ha jugado ocho partidos y es la formada por Tchouameni, Kroos, Modric y Valverde. Ganaron 7 enfrentamientos y perdieron 1 (Villarreal, 2-1), con 23 goles a favor y 11 en contra. Sin lugar a duda, es la medular titular que prefiere el italiano, aunque Camavinga se esté haciendo un hueco desde que comenzó el año.

Por último, en ataque ha hecho nueve combinaciones en las que Ancelotti ha utilizado a cinco jugadores. Mariano sería el sexto, pero el canterano no ha salido de inicio nunca esta temporada. El ataque más repetido es el formado por Vinicius y Benzema, pese a que el francés se ha perdido 13 partidos (más uno por descanso). Han jugado 12 partidos, 9 victorias y 3 derrotas (Villarreal, 2-1; y Barça en la Supercopa de España, 1-3, y en la Copa, 0-1). Definidas las líneas más utilizadas por el italiano, su once titular después de 42 partidos es el que conoce todo el mundo: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Tchouameni, Kroos, Modric, Valverde; Vinicius y Benzema.