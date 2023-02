Rodrygo vuelve al once y Nacho jugará de central en un partido donde no arrancan de inicio Kroos y Modric Benzema, Militao y Hazard se quedaron fuera de la convocatoria por lesión

Real Madrid y Mallorca abren la jornada de domingo de LaLiga en Son Moix a las 14:00 horas CET. Ambos llegan al partido con objetivos muy diferentes. Por un lado, el conjunto blanco, tras ganar al Valencia entre semana busca una nueva victoria para acercarse al líder de la competición, el FC Barcelona, del que se quedaría a dos puntos con un partido más.

El Mallorca, en cambio, ocupa en solitario la décima plaza. Igual de lejos del descenso que de los puestos europeos (6), los de Aguirre sueñan con seguir escalando posiciones. El del Madrid es el primero de un mes de febrero muy complicado donde tendrán que visitar al Sevilla la próxima semana y recibir al Villarreal en la siguiente, por lo que empezar con buen pie sería clave para sus aspiraciones.

Camino al Mundial de Clubes

Para intentar llegar al Mundial de Clubes, donde ya conocen que se enfrentarán al Al-Ahly, en una clara dinámica positiva, Ancelotti apuesta por el siguiente once:

Esta es la alineación del Real Madrid para enfrentarse al Mallorca

Courtois, Carvajal, Nacho, Rüdiger, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Ceballos, Vini Jr, Rodrygo y Ansensio.

Con las bajas confirmadas de Benzema y Militao, que no están en la isla, pero en principio si viajarán a Marruecos, el técnico italiano vuelve a alinear de inicio a Rodrygo. Nacho pasará a jugar de central en un encuentro donde no arrancan Kroos y Modric.

El Mallorca empezará con el siguiente once

Rajkovic, Maffeo, González, Raillo, Nastasic, Jaume Costa, Baba, Ruiz de Galarreta, Dani Rodríguez, Lee Kang In y Muriqi

"No me parece correcto"

El técnico italiano, en la rueda de prensa previa al encuentro, fue muy crítico con el horario: "No estamos contentos de jugar con menos de 72 horas, no me parece correcto".