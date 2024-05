Martin Braithwaite: "Estamos convencidos de que ascenderemos"

Es el gran nombre propio de esta temporada en el RCD Espanyol. A pesar de las continuas dificultades de un equipo incapaz de cerrar su ascenso a la máxima categoría, Martin Braithwaite está despuntando como el principal ídolo de la afición en su camino a volver a primera. El máximo goleador de la categoría de plata ha comparecido en rueda de prensa para explicar las sensaciones del equipo antes de afrontar las últimas cuatro finales del campeonato.

El delantero danés ha valorado cómo afronta el equipo de cara a las últimas cuatro finales del equipo: "Soy una persona muy positiva. Faltan cuatro partidos, pueden cambiar muchas cosas. Estamos en un momento muy importante, veo al equipo muy bien. Estamos en nuestro momento, lo veo así".

El ariete, que podría entrar en la lista con Dinamarca de la Eurocopa, podría perderse unos hipotéticos playoffs en caso de que el Espanyol no consiga el ascenso directo. Sin embargo, Martin no piensa en eso ahora: "Esas cosas no existen en mi cabeza, vamos a ascender directo, nada más".

El jugador ve al equipo preparado para conseguir el objetivo: "Veo a la afición apoyando a todo mi equipo, soy un hombre que me gusta trabajar. Las palabras no valen nada, este verano sabía cuál era el objetivo. Hay que creer, estamos muy cerca. Todo puede cambiar en un partido, estamos convencidos de que ascenderemos directo".

Una mentalidad de campeón

El equipo ha encadenado cuatro partidos empatando de manera consecutiva: "Para ganar hay que marcar más goles que el contrario. Llevamos unos partidos donde empatamos, pero ahora es un partido muy importante. Vamos a ir a atacar, eso lo puedo prometer, ellos también tienen que ganar. Estamos muy cerca de ganar, no estamos contentos con no haber ganado. En la vida no hay excusas, hay que trabajar".

Preguntado por su futuro, Braithwaite no ha querido dar pistas sobre si seguirá en el Espanyol en un futuro: "¿Cuándo empieza el mercado de fichajes? Antes que eso, solamente pienso en los cuatro partidos que tenemos, hay que ascender. Estamos preparados. Siempre estoy mirando al presente. Cada día cuando me levanto estoy visualizando en mi cabeza celebrando como campeones contra el Cartagena. No pienso ni en ser segundos".

El equipo ha dependido demasiado de los goles del ariete esta temporada para sacar adelante los partidos: "Hay muchos jugadores que han marcado goles también, aunque en mi cabeza yo no soy el jugador que marca el gol del ascenso. Sé quién será, aunque no voy a decirlo".

Sobre los aspectos que deben mejorar para conseguir el ascenso, Martin lo tiene claro: "Debemos mejorar a nivel mental, aunque también a nivel futbolístico. Somos el equipo más fuerte a nivel mental, quien sea capaz de ser el mejor será quien se lleve el ascenso".