El talento sueco que quiere jugar en el Real Madrid y que tiene como ídolo a Messi

Rooney Bardghji, considerado el mayor talento futbolístico sueco, tiene claro que su objetivo y quiere hacerlo en el Real Madrid El joven de 17 años considera que Messi está por encima de Kylian Mbappé y que siempre será mejor

Desde Suecia animan a seguir al futbolista Rooney Bardghji, al que consideran el mayor talento futbolístico sueco y que tiene claro que su objetivo es llegar a ser el mejor futbolista del mundo y hacerlo en el Real Madrid, a pesar de que considera de que el exazulgrana Leo Messi 'siempre será el mejor'.

El futbolista sueco de 17 años, Rooney Bardghji, no duda sobre su principal objetivo en su carrera: "Mi objetivo es convertirme en el mejor jugador de fútbol del mundo. He tenido eso en mene desde que era pequeño y nadie puede detenerme excepto yo mismo", declaró el centrocampista a la prensa local.

"El sueño es, por supuesto, dar el siguiente paso a las grandes ligas, clubes y torneos. ¿El club en el que quiero acabar? Quiero jugar en el Real Madrid y quedarme muchos años" añadió Bardghji.

El centrocampista sueco dejó el Malmö FF por el FC Copenhague cuando tenía 14 años y tras su llegada a la liga danesa, el jugador batió el récord como debutante más joven.

"Nunca he jugado al fútbol senior en Suecia, así que hay mucha gente que no me ha visto jugar. Realmente no saben cómo soy como futbolista" a lo que aprovechó para enviarle un mensaje a Janne Andersson, seleccionador sueco: "Espero debutar pronto con la selección para que la gente en Suecia pueda conocerme un poco mejor. ¡Añoro ese día!".

A pesar de su deseo por jugar en el Real Madrid, para el centrocampista sueco de 17 años el mejor "siempre será Lionel Messi. Kylian Mbappé también está arriba, pero para mí siempre será Messi", zanjó Bardghji.