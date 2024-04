¡Alarma Bellingham en el Madrid!

Jude Bellingham ha sido, sin duda, una de las grandes sensaciones de la temporada. El Madrid lo fió todo a su fichaje este verano pagando 103 millones de euros al Borussia Dortmund y la operación le ha salido redondo porque el futbolista ha casi doblado su valor de mercado. Comenzó el curso como un tiro encumbrando a los blancos en la Liga, pero en el 2024 se ha desfondado y su imagen ante el Manchester City crea cierta preocupación en el club. Está desfondado porque no ha tenido descanso y el equipo lo puede pagar en un final de temporada muy exigente.

Los números no engañan. Bellingham ha anotado 20 goles en el Madrid este curso, algo insólito en su carrera, pero en este 2024 solo ha podido marcar tres goles. Ya no marca la diferencia, no crea desborde a pesar de su calidad y ha perdido frescura. Ante el City, Ancelotti ya le colocó casi como falso nueve para que no tuviera que intervenir demasiado con carreras largas, pero ni así. El inglés tuvo una gran ocasión de gol, pero erró el tiro delante del portero cuando a principios de temporada lo metía todo.

El bajón físico de Bellingham es indudable y buena parte de ello llega por su manera de entender el juego. El futbolista inglés es uno de los jugadores que acaba con más kilómetros sobre el terreno de juego porque ayuda siempre a sus compañeros defensivamente y no mide los esfuerzos. Atrás ha sido de gran ayuda para los blancos, pero le ha hecho perder influencia en zonas ofensivas. Y Ancelotti lo sabe. Si no recupera al mejor Bellingham es improbable que el Madrid pueda dar la campanada en Manchester para pasar a semifinales.

Es probable que el técnico italiano reserve al inglés en el desplazamiento liguero ante el Mallorca teniendo ya a Vinicius recuperado tras su sanción por acumular cinco tarjetas. El brasileño, junto a Rodrygo, sí han llegado bien a este final de temporada y están marcando diferencias, pero el inglés ha dado un paso atrás a pesar de que posicionalmente ahora debería jugar más cómodo. La idea de Ancelotti es que llegue lo más fresco posible ante el City.

De hecho, Bellingham tuvo que jugar los noventa minutos ante el Manchester City forzado por las circunstancias. Rodrygo fue sustituido tras sus esfuerzos por la banda izquierda y Vinicius acabó pidiendo el cambio por problemas físicos, por lo que el inglés tuvo que forzar hasta el final . Se le vio con un trote muy forzado y ha dejado ya las conducciones de balón para mejores tiempos. El City se dio cuenta de ello y le dejó recibir siempre ofensivamente mientras intentapa tapar siempre a los dos brasileños.

Para ser su primera temporada, Bellingham ha tenido un rendimiento excepcional, pero el Madrid suele llegar a estas alturas de temporada a tope con la preparación física que realiza Ancelotti y con el inglés ha pasado todo lo contrario. Si sigue desfondado, el equipo blanco también lo puede pasar mal en este final de campeonato en el que llevan mucha ventaja pero que con el Clásico podría dar un vuelco inesperado.