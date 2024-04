Rodri: "El césped se levantaba y escupía el balón"

Al Manchester City no le hizo ninguna gracia que el Real Madrid cerrara el techo retráctil del nuevo Santiago Bernabéu para lograr una atmósfera más hostil. Así lo viene reclamando el vestuario blanco, para intimidar a los rivales. Y es una de las bazas que el conjunto de Carlo Ancelotti utilizó para minimizar la superioridad técnica y táctica del actual campeón de Europa.

El entrenador de los 'sky blue', Pep Guardiola, evitó polemizar en la previa del encuentro y se refirió a esta circunstancia de manera irónica. Tras el empate arrancado por su equipo (3-3), aprovechó para enviar un mensaje al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Cuando se le interrogó en 'Movistar+' sobre el techo del Santiago Bernabéu, el de Santpedor aprovechó para lanzar un dardo al conjunto blanco: "A mi me gusta ver el cielo. El estadio va a quedar impresionante, es una estadio de fútbol, pero ahora solo tienen que cuidar la hierba. Solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar, en el próximo paso, de hacer un buen campo, como el Madrid siempre había tenido".

Las críticas al césped del Santiago Bernabéu no se quedaron en las palabras de Guardiola. En zona mixta, se le trasladó a Rodri las quejas de su entrenador y el centrocampista las ratificó: "Es cierto, el césped no estaba bien, sobre todo para nuestra forma de jugar. No ponemos excusas, pero no estaba bien".

El internacional español explicó incidió en esta circunstancia: "Desde arriba no se ve la perspectiva. A mí me ha pasado a veces que parece que el césped está bien, pero luego lo ves a pie de campo. El césped se levantaba y escupía el balón. El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, siempre en las mejores condiciones, así que en este sentido no tenemos queja".