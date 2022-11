El agente de Milinkovic-Savic lo ofrece al Real Madrid

Mateja Kezman, ex del At. Madrid y representante del jugador,podría mantener una reunión con el club madridista para exponerle la situación del jugador Según ‘Corriere dello Sport’, la Juventus es el único equipo que se ha interesado por ahora, pero no descarta que los blancos se sumen a la puja

El Real Madrid busca centrocampistas para reforzar el equipo la temporada que viene y uno de los jugadores que tiene en su agenda es el serbio Milinkovic-Savic. Un futbolista experimentado que cumplirá 28 años en enero y que ha interesado en temporadas anteriores al equipo madridista, aunque nunca dio el paso para abordar su fichaje ya que su club, el Lazio, quería 100 millones por su traspaso. Ahora podría sondear su situación, según ‘Corriere dello Sport’, donde aseguran que la Juventus es el único que está interesado en su fichaje, pero pero no descarta que los blancos se sumen a la puja.

El jugador serbio tiene contrato con el Lazio hasta 2024, pero no tiene intención de renovar pese a los intentos que está haciendo el club romano para ampliarlo. De esta forma, su agente Mateja Kezman, ex del At. Madrid entre otros, estaría ofreciendo los servicios del centrocampista a diferentes equipos entre los que se encontraría el Real Madrid. Abre una puerta a la opción de que Kezman tenga una reunión con los dirigentes madridistas para exponerle la situación de su representado.

DEMASIADO CARO

El objetivo prioritario del Real Madrid es Jude Bellingham y, en su defecto, Youri Tielemans. El inglés es pieza cotizada por el que los blancos están pujando, aunque saben que su fichaje va a ser más complicado de lo que aparenta. El jugador belga, por el contrario, es más asequible, acaba contrato en junio con el Leicester y si el Real Madrid le llama acabará defendiendo su camiseta. Milinkovic-Savic es otra de las opciones, pero no se van a volver locos por su fichaje y más si el Lazio lo tasa por encima de su valor actual.

Milinkovic-Savic es un futbolista contrastado, con talento, pero su precio de mercado asciende a 60 millones de euros, cantidad que el Real Madrid no pagará al tener otras prioridades en su agenda. Si su club rebaja las pretensiones económicas a un año vista de que pueda irse gratis, el conjunto blanco se lo pensaría. Sin embargo, el interés de la Juventus es real y todo apunta a que si en verano abandona el equipo romano podría acabar en Turín, salvo que el jugador prefiera ir al Madrid y fuerce un acuerdo a la baja con los blancos.