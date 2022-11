El Real Madrid tacha de “locura” que Benzema vuelva a Qatar

Karim estaría recuperado de la lesión que se produjo en un entrenamiento con Francia, que le ha mantenido inscrito La posibilidad de volver es una realidad, pero en el club prefieren que no lo haga porque podría recaer y lesionarse

La inquietud se palpa en el Real Madrid con la noticia de que Benzema pueda regresar a Qatar para sumarse a su selección y jugar lo que queda de Mundial. El delantero francés se habría recuperado del desgarro muscular que sufrió en el cuádriceps de la pierna izquierda que se produjo en uno de los últimos entrenamientos con la tricolor y abandonar la concentración en el inicio del torneo. Han pasado 10 días y estaría en disposición de reaparecer favorecido por la decisión de Deschamps de no llamar a un sustituto y de seguir figurando en la relación de jugadores de la selección. Tal es así, que, si Francia gana el Mundial, Karim recibiría la medalla de campeón.

La posibilidad de que vuelva no ha gustado nada en el Real Madrid, cuyos servicios médicos considerarían “una locura” la posibilidad de que se vaya, según desvela ‘Defensa Central’. Entienden la ilusión del jugador por volver, pero consideran que el proceso de recuperación que está siguiendo el delantero debe apurar los plazos. La recomendación médica es que se quite de la cabeza la idea y que se centre en su recuperación, cumpla los plazos, y se prepare para volver a la competición con máximas garantías.

TRES MESES CON PROBLEMAS FÍSICOS

Benzema se arriesga a recaer si decide volver después de una sucesión de lesiones que empezaron el 6 de septiembre al sufrir una lesión en el músculo semitendinoso y una sobrecarga en el cuádriceps, ambas en el muslo derecho, en el partido de la Champions contra el Celtic. Desde entonces, no ha vuelto a jugar con regularidad. Lo achacan a que arrastra fatiga muscular que no se sabe si ha dejado atrás. Lo que sí se sabe es que desde aquella primera lesión, siguió un proceso de recuperación para intentar llegar en las mejores condiciones al Mundial y tras entrenarse los primeros días en solitario, acabó lesionándose y tuvo que volver a Madrid.

A sus 34 años la capacidad de recuperación se ralentiza y en el Real Madrid existe preocupación de no poder contar con su aportación en la segunda etapa de la temporada. Su presencia es vital para el equipo y no sólo por sus goles, que también, si no por sus galones y esa capacidad de jugar y hacer jugar a quienes le rodean. Benzema es uno de los lideres del equipo y lo necesitan en los próximos meses, en los que se juegan cuatro títulos: la Supercopa de España, el Mundialito de Clubes, LaLiga y la Champions League. Aunque también entienden que quiera volver para jugar el Mundial con Francia.