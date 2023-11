El agente de Icardi revela contactos con el Real Madrid

Elio Letterio Pino, agente y abogado de Mauro Icardi, asegura que el Real Madrid está interesado en el delantero argentino en declaraciones al medio turco ‘Fanatik’. “Ahora estoy en Madrid. El Real Madrid no ha hecho una oferta oficial ni extraoficial. Sin embargo, estamos hablando con responsables del Real Madrid”, asegura en Twitter el medio otomano subrayando las declaraciones del agente del futbolista.

“No creo que hagamos nada en invierno. En la segunda parte de la temporada volverán los lesionados. No sé cuándo, pero antes del final de la temporada. No vamos a hacer nada en invierno... En verano, ojalá hagamos algo, es broma, lo vamos a hacer”, decía a principios de mes Ancelotti, confirmando las filtraciones que salen del club de que no se reforzarán pese a un entorno que pide más potencial en ataque.

BUENOS NÚMEROS EN EL GALATASARAY

Mario Icardi llegó este verano al Galatasaray procedente del Paris Saint Germain por 10 millones de euros. El delantero argentino tiene 30 años y no baja la guardia. Sigue ejerciendo de goleador, lleva 15 goles en 20 partidos: 10 y 2 asistencias en 12 partidos de la Super Liga turca, y cuatro y una asistencia en la Champions League. Su eficacia es de un gol cada 108 minutos. Uno de los motivos por los que especulan con su salida es su precio, 15 millones de euros.

El Real Madrid filtra que no está interesado en el delantero argentino, que ha sonado en temporadas anteriores como posible refuerzo. Los blancos se centran en lo que tienen y como apunta Ancelotti, los refuerzos para el ataque llegarán el verano que viene. Además de Endrick, Mbappé es uno de los objetivos de Florentino Pérez sin descartar la posibilidad de que intente fichar a Haaland, como le recomiendan algunos de sus directivos.