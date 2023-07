Oficial: El Galatasaray ficha en propiedad a Icardi

El conjunto turco ha publicado un vídeo donde muestra al futbolista en el avión listo para firmar por el club El delantero italiano jugó como cedido por el PSG el curso anterior, donde marcó 23 goles en 26 encuentros

Mauro Icardi ya es pasado en el París Saint-Germain. El delantero argentino firmará contrato con el Galatasaray ya en propiedad después de estar como cedido durante la temporada 2022/23.

El conjunto turco publicó un vídeo en sus redes sociales en el que se mostraba a Icardi en un jet privado del club, con una tetera ambién con el logo de la entidad y un mensaje del propio jugador: "Party must go on!". En definitiva, un "que no pare la fiesta".

Club y jugador formalizaron así unas negociaciones que acaban con el exjugador del Inter y la Sampdoria de nuevo en el galatasaray, con quien la rompió el curso pasado. Con más de 2.000 minutos entre todas las competiciones, Icardi hizo 23 goles en 26 encuentros.

Este vierens el propio Galatasaray ya anunció que estaba negociando de forma oficial con el PSG por su contratación. En el equipo de Luis Enrique Icardi no tenía hueco y el argentino abrirá así una nueva etapa en Turquía, ahora ya en propiedad.