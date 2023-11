Ancelotti: "Claro que esperaría al Madrid hasta el último día"

Carlo Ancelotti ha comparecido ante los medios de comunicación en la previa del partido que el Real Madrid jugará contra el Cádiz, encuentro en el que estarán Rodrygo y Bellingham, una vez ambos jugadores han superado sus molestias.

No estarán en el partido ni Vinicius ni Camavinga, dos futbolistas que han caído lesionados en este parón de selecciones. Como hizo Xavi ayer en la previa del partido contra el Rayo Vallecano, el técnico italiano ha cargado contra el calendario y la gran carga de partidos que sufren los futbolistas. "Pienso que es un calendario que no se puede sostener. Los que preparan el calendario deben mirar esto. Ahora tenemos este problema. Llega un Mundial con más partidos, una Champions con más partidos. Hay que reducir el número de partidos. Desde La Liga, la UEFA, y la FIFA y hacen lo contrario. Hasta que no lo arreglen vamos a tener más problemas", ha explicado Ancelotti que ha opinado sobre la propuesta de Xavi de que los jugadores estén nueve meses seguidos con sus clubes y después dos con las selecciones: "Me parece bien siempre que se reduzcan los números de los partidos".

También ha sido preguntado el entrenador italiano sobre su futuro. Acaba contrato con el Real Madrid el 30 de junio y todavía no ha aclarado si seguirá, teniendo una oferta importante de la selección brasileña."Todavía no pienso en nada. ¿Brasil? Me da orgullo que el equipo nacional de Brasil hable de mi, pero hasta que no acabe mi contrato no voy a hablar de mi futuro. ¿Si esperaría al Madrid hasta el último día? Claro que sí".

Ancelotti tiene que reconstruir el equipo por las bajas / Efe

Uno de sus posibles sustitutos en el Real Madrid es Xabi Alonso, que está triunfando en el Bayer Leverkusen. Ancelotti se ha deshecho en elogios hacia el técnico vasco, a quien tuvo como jugador. "Primero le doy las gracias. Es un jugador de una calidad impresionante y está haciendo una carrera fantástica. Tiene calidad para hacer este trabajo, Tiene conocimiento, personalidad. Me gusta mucho como juega su equipo. Tiene perfil para ser entrenador del Madrid".

El equipo

Ante las bajas que tiene el Real Madrid, pues no están ni Camavinga ni Tchouameni para ocupar la posición de pivote, Ancelotti ha descartado a Alaba para esa posición, pero sí ha hablado de Fede Valverde. "Es una opción para el pivote, como también Kroos. Tenemos muchas opciones. También está Modric. Alaba, no".

El técnico italiano ha hablado también de la situación de Nacho, capitán pero con pocos minutos: "No hace falta que el capitán sea un titular indiscutible, debe ser un líder, como era Marcelo o Sergio Ramos. Debe tener compromiso y Nacho es un capitán perfecto. Está contento con el papel que está teniendo esta temporada".