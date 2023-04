La acción que provocó el puñetazo de Fede Valverde a Álex Baena tras el Real Madrid-Villarreal

El madridista hizo un amago de soltar el puño después de un agarrón del centrocampista del Villarreal En las imágenes de DAZN no se aprecia que el groguet y el uruguayo crucen palabra alguna

La derrota del Real Madrid ante el Villarreal (2-3) tuvo un desagradable capítulo acabado ya el encuentro, en el aparcamiento en el que el autocar del conjunto visitante esperaba a los futbolistas y cuerpo técnico groguet.

Fede Valverde esperó la salida de los jugadores del Villarreal para pasar cuentas con Álex Baena, al que acabó propinando un puñetazo en la cara. Tanto desde el Real Madrid como desde el entorno del centrocampista uruguayo se ha justificado la agresión en base a unas palabras del centrocampista groguet acerca del hijo que Fede Valverde y su pareja, Mina Bonino, estuvieron a punto de perder. Una acusación, que de ser cierta, sería muy grave y dejaría en muy mal lugar al joven futbolista del Villarreal.

Pero Álex Baena niega absolutamente que dijera la frase de la que se le acusa y podría incluso denunciar a Fede Valverde tanto ante la RFEF como por vía judicial. El colegiado del encuentro, Javier Alberola Rojas no hizo ningún anexo al acta, por lo que el madridista no sería sancionado salvo que el Villarreal o el propio Baena denunien, algo que de momento no se ha producido.

Según informa 'Carrusel Deportivo', la policía acudió al lugar de la agresión e hizo atestado, tomando declaración a las partes y a los testigos presenciales.

¡Un momento de máxima tensión! ¡Ojo al gesto de Valverde tras la falta de Baena! 😮



La secuencia y el análisis de TODO lo sucedido en el Santiago Bernabéu, este lunes en #ElPostDeDAZN pic.twitter.com/nZqSbrNODd — DAZN España (@DAZN_ES) April 9, 2023

La raiz del desencuentro entre Fede Valverde y Baena va a ser difícil de demostrar, pero las imágenes de la única acción en la que se produce un encontronazo entre ambos darían la razón al centrocampista del Villarreal en cuanto no hubo provocación verbal.

DAZN ha colgado en su cuenta oficial de twitter unas imágenes en las que se ve a Baena abortando una carrera de Valverde con un agarrón. Y la reacción del madridista es de quererle agredir en aquel mismo momento. El uruguayo cierra su puño y se gira mirando con cara de pocos amigos a Baena haciendo un amago de agresión, pero en ningún momento se aprecia que intercambien ninguna palabra.

La tensión entre ambos ya venía de la eliminatoria de Copa del Rey, donde supuestamente Álex Baena habría hecho la referencia al hijo de Fede Valverde que el entorno del uruguayo explica.