¡Valverde solo será sancionado si hay denuncia contra él!

El árbitro, por ahora, no ha realizado ningún anexo en el acta del Madrid-Villarreal sobre la agresión de Valverde a Baena El Villarreal no ha denunciado nada y Baena tampoco

La agresión de Fede Valverde al futbolista del Villarreal Baena puede quedar impune desde el punto de vista de sanción deportiva. El madridista perpetró su acto una vez acabado el encuentro y sin que el colegiado del partido, Alberola Rojas, presenciase incidente alguno. El Comité de Competición no entrará a valorar esta acción si no hay denuncia previa de este caso por parte, o bien del agredido, o de su club, el Villarreal, y parece que no tienen intención de hacerlo.

El escándalo que provocó la airada reacción violenta de Valverde es monumental aunque las consecuencias pueden ser nulas. Pese a todo, la policía sí que se informó del caso al ser requerida en el momento del incidente, aunque es improbable que habran diligencias si tampoco hay denuncia del afectado. Baena, por el momento, reconoció la agresión pero no ha ido más allá y habrá que esperar si se posiciona en forma de denuncia.

En el caso de que haya esta denuncia, Competición sí podría darse por enterada del suceso y actuar. Pese a todo, es público y palpable -incluso reconocido por el entorno del jugador- que hubo una agresión tras el encuentro. Alberola Rojas tampoco ha realizado un anexo con la agresión y es improbable que lo haga, ya que no presenció el altercado al estar en otra zona cuando se produjo el mismo.

En el 2012, el entonces entrenador del Real Madrid, José Mourinho, protagonizó un grave incidente en los pasillos del Camp Nou cuando esperó al colegiado Teixeira Vitienes para increparlo. El árbitro, a pesar de que había una imagen de Mourinho junto al autobús, tampoco quiso entrar en el asunto y el portugués no recibió ningún tipo de sanción.

En el caso de Valverde, hay testigos de la agresión y también debió ser recogida por las cámaras de seguridad del estadio. Si Baena presenta denuncia, el futbolista sí que se expondrá a un procedimiento judicial y se expondría a una durísima sanción deportiva.