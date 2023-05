Tévez acusa al PSG: "No se puede tratar así a Messi"

"Messi pide disculpas y la verdad es que pone el club sobre todo. Hay que sacarse el sombrero", indica el ex de Boca "Desde el primer momento que Leo Messi llegó al PSG, el club no lo cuidó”, añadió

Los convulsos meses que está atravesando Leo Messi en el seno del PSG están focalizando la atención de todo el planeta fútbol, y muy en especial en su Argentina natal.

Así, figuras como Carlos Tévez se han pronunciado con claridad acerca de los últimos desencuentros entre el crack rosarino y la entidad regida desde Qatar, con la celebérrima sanción impuesta al exblaugrana tras su viaje a Arabia en el ojo del huracán.

El 'Apache' señaló en 'TyC Sports' que "Messi ha dado una lección de humildad a todo el mundo. Si a mí me dices, siendo campeón del mundo, que tenía que ir a pedir disculpas por irme de viaje cuando tenía un día libre me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mate. Ustedes –el PSG- me tienen que pedir disculpas a mí, pero Messi la verdad que pone el club sobre todo. Hay que sacarse el sombrero”.

“Podemos decir miles de cosas de un club que realmente no lo cuidó a Leo. Desde el primer momento que llegó no lo cuidó”, añadió la leyenda de Boca Juniors, entre otros.

"Será por el Mundial o por cualquier otra cosa, pero no puedes tratar así a un jugador que ha llevado a que al PSG lo conozcan todavía más en el mundo. Yo jugué contra el PSG cuando estaba en el Manchester United y estaban en la mitad de tabla. Lo mismo que el City cuando yo firmé, nosotros teníamos cuatro duchas y nos cambiábamos en un contenedor", concluyó el Apache.

Tras las disculpas de Leo al club, el exblaugrana podría reaparecer mañana sábado en el encuentro liguero que enfrentará al PSG con el Estrasburgo a las 21 horas en feudo parisino.