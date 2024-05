Ranieri salva al Cagliari y el Sassuolo firma su primer descenso a la Serie B

Con un penalti en el último minuto del tiempo añadido, el Udinese de Fabio Cannavaro rescató un empate fundamental ante el Empoli (1-1) que mantiene a ambos vivos en la lucha por la salvación, al tiempo que confirmó el descenso matemático del Sassuolo.

El Sassuolo, después de su derrota ante el Cagliari, solo podía esperar un milagro para salvarse y evitar así el primer descenso de su historia a la Serie B. Desde que subió a la Serie A por primera vez hace 11 temporadas, nunca había vuelto a bajar de categoría, pero un empate del Empoli en casa del Udinese le condenó.

El Cagliari de Ranieri vivió una jornada de euforia: ascendido el año pasado a la Serie A, el técnico italiano, que ha hizo campeón de la Premier al Leicester, ha logrado salvar al equipo sardo.

El Udinese-Empoli, fue igualadísimo que se decidió a partir del minuto 90 con dos penaltis.Ambos deberán pelear por evitar la última plaza de descenso.

El primero lo convirtió el senegalés Mbaye Niang, casi certificando la victoria. Pero en el último suspiro, el argentino Martín Payero estaba en boca de gol tras un segunda jugada en un saque de esquina y fue agarrado, lo que imposibilitó su remate.

El colegiado no señaló penalti y se disponía a pitar el final cuando el VAR le avisó de que fuera a revisar la jugada. Desde los once metros, el serbio Lazar Samardzic mantuvo la buena racha del Udinese, que no pierde desde hace cuatro jornadas, y dejó a su equipo dueño de su destino en la última jornada, en la que se mide al Frosinone, también en la lucha por la permanencia.

El Frosinone se impuso al Monza (0-1) este mismo domingo, lo que supone una victoria vital para la salvación gracias a un gol del marroquí Wallid Cheddira.

El Empoli (18º) ocupa la última plaza de descenso con 33 puntos, el Udinese (17º) está un puesto por encima con 34 y el Frosinone (15º a la espera del partido del Verona) acumula 35 unidades. Todo abierto a falta de una jornada