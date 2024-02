El nuevo vacile de Luis Enrique a un periodista: "¡Respira, respira!"

El París Saint-Germain no vivió su fin de semana más cómodo. Los de Luis Enrique empataron ante el Rennes 1-1 por la 23ª jornada de la Ligue 1, todo envuelto en el ruido que generó el anuncio de Kylian Mbappé de no renovar con el club, además de su casi inminente marcha al Real Madrid.

Los parisinos, líderes aún de la competición, no pudieron pasar del empate ante el séptimo clasificado, y al técnico asturiano le tocó dar explicaciones a la prensa. Al ser consultado por el periodista Alexandre Ruiz, 'Lucho' volvió a tirar de su ironía característica para bromear sobre lo sucedido en el partido.

"Un sentimiento, diría, casi hasta contento. Imagínate", explicó tras el encuentro. "Si estás contento con el empate al último minuto, es porque hubo cosas negativas..." le responde el comunicador, generando la risa de Luis Enrique.

"Estás obsesionado con lo negativo y lo positivo. Inténtalo tío, inténtalo. Respira, respira. Imagínate un sol, el cielo azul, cierra los ojos, te vendrá bien...", bromeó con el periodista, para luego argumentar su visión.

"No hemos estado inspirados en ataque, pero hemos demostrado que somos un equipo que tiene soluciones y que no se ha rendido hasta el final. Esto para mi es tan positivo que me hace acabar el partido contento", puntualizó.