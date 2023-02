Mickaël Madar sobre el PSG: "Es patético"

El exjugador del PSG critica el rumbo que está tomando el equipo Tras una racha de tres derrotas, Madar hizo unas durísimas declaraciones como comentarista de Canal+ Francia

El PSG sale de un problema para hundirse en otro. El equipo no consigue resultados y parece que todo va mal, a pesar de ser ir líderes en la League 1 con 5 puntos de ventaja ante el Marsella: la directiva está enfadada con la actitud y el rendimiento de los jugadores, Mbappé tiene que dar lecciones a sus compañeros y el PSG venía en una racha muy negativa de resultados. Tras tres derrotas seguidas, logró una sufrida victoria ante el Lille (4-3) gracias a un gol de Messi en el 90+4'.

En este contexto, durante la previa del partido contra el Lille, Madar, exjugador del PSG y ahora comentarista de Canal+ Francia, habló sobre la mala gestión de la directiva, que se gasta millones en juntar tantos gallos en un mismo vestuario que ningún entrenador sería capaz de dirigir: "Puedes poner a quien quieras, incluso Guardiola, no lo va a poder manejar". Con tres de los mejores jugadores del mundo delante, ningún entrenador tiene potestad para nada: "Galtier no puede tocarlos. Si no puede tocarlos, está atascado. ¿Al final quien saldrá? Galtier. Ni Neymar, ni Messi, ni Mbappé.

Madar también fue contundente sobre la derrota en el partido de ida de octavos de Champions contra el Bayern de Múnich: "Es patético. No sé... Ni siquiera lo entiendo. Habiendo invertido tanto dinero en un club y acabando con un equipo que juega así en los octavos de final de la Champions League, hay que hacerse algunas preguntas. Eso significa que has tirado el dinero".

Mickaël Madar no duda en culpar a la directiva. Messi y Neymar vienen de jugar con Iniesta, Xavi y Busquets, jugadores con una lectura brillante del juego, los mejores mediocampistas del mundo. Ahora, en cambio, Madar piensa que las cabezas del PSG no han sido capaces de fichar a jugadores de calidad para apoyar a las estrellas.

"Vitinha no sabes de dónde viene. Verratti lleva no sé cuánto tiempo en el desguace, juega cuatro partidos de cada diez porque está lesionado, por lo que nunca está en su mejor forma física. Después, Danilo es un buen chico, pero bueno, ahí lo tienes... Zaire-Emery es un hombre joven. Trajiste a Soler, que no pone un pie delante del otro. Fabián Ruiz, no sabe pasar para adelante", Madar tiene leña para todo el mundo.

El PSG necesita buenos resultados para apaciguar las críticas, y todo pasa por una buena actuación ante el Bayern de Múnich en el partido de vuelta de octavos de Champions. Si el PSG cae en Champions podrían empezar a rodar cabezas en el club.