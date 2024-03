Mbappé zanja toda la polémica con Luis Enrique

"No hay ningún problema, aunque la gente piense que sí. Tengo problemas, pero el entrenador no es uno de ellos", afirmaba Kylian Mbappé en Canal + tras vencer a la Real Sociedad (1-2) y conseguir el billete para los cuartos de Champions League. Tras su partido estelar, el de Bondy enterró el hacha de guerra hablando muy claro sobre su relación con Luis Enrique, algo tensa tras su decisión de dejar París a final de curso.

Polémica zanjada. Por lo menos, de cara a la galería. Mbappé lo hizo primero sobre el césped, lo que manda por encima de todo en el fútbol, y después del partido, con sus palabras. El escenario no es sencillo, para nada. Lo de Mbappé es una cuestión de estado en Francia y desde su anuncio de dejar el PSG a final de curso, todo lo que pasa con él se mira con lupa.

A su nivel y en un estado de forma impecable, nunca se hubiese dudado de su titularidad en el Reale Arena, pero la suplencia frente al Nantes y las sustituciones ante el Rennes y el Mónaco, con 'show' impropio incluido de un capitán en el Louis II, abrían el debate. Ya lo dijo Luis Enrique hace unas semanas: "Hay que acostumbrarse a jugar sin Mbappé". Y así trata de hacerlo, por lo menos en la Ligue 1, donde el PSG domina con puño de hierro y puede permitirse regalar algunos puntos sin poner el liderato en riesgo.

Sin embargo, en Champions la película cambió, y el asturiano no tuvo intención de poner en riesgo la eliminatoria, restándole minutos al jugador más determinante del equipo, y uno de los más letales de toda la competición reina.

LA REAL NO TUVO OPCIONES

El PSG firmó un gran partido a nivel colectivo, especialmente en la primera hora de juego. Dominando, llevando el ritmo del partido y compitiendo a un alto nivel. Pero una cosa no quita la otra, y Mbappé fue completamente diferencial en la eliminatoria.

Mbappé fue el protagonista en el Reale Arena / AP

Primero en la ida, con el gol que abrió el partido en el Parque de los Príncipes (2-0). Después en la vuelta, con un doblete sensacional en el Reale Arena. El primero, un auténtico golazo por palo largo de Remiro tras marear a Zubeldia. El segundo, con una definición antológica por el primer palo.

NÚMEROS ESTELARES

Aún no se conoce con total seguridad el destino de Mbappé de cara al próximo curso, pero demuestra que no le afecta la presión. En la competición reina, el francés volvió a dejar constancia de su superioridad, tanto física como técnica, en espacios reducidos o con metros por delante. La sensación que quedó en el Reale Arena es que no hubo opción ninguna de dar vuelta al partido de ida. Y eso, sin Mbappé, difícilmente hubiese pasado.

Kylian Mbappé, autor del primer gol del PSG frente a la Real Sociedad en la ida / AP News

Hay muchas cosas que se le pueden reprochar a Kylian Mbappé. Actitudes, maneras de encarar ciertas situaciones, pero sobre el verde, su rendimiento es prácticamente impecable: 34 goles y siete asistencias en 34 choques, líder en Francia y en cuartos de Champions League.