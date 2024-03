El pulso de Luis Enrique con Mbappé

Antes de anunciar su marcha del PSG, Mbappé no se perdía ni un minuto de juego por decisión técnica con el equipo parisino desde el 24 de septiembre del año pasado. El delantero francés tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 31 durante un choque con el Olympique de Marsella por precaución. Desde entonces, lo jugó absolutamente todo hasta el 10 de febrero, que vio el partido contra el Lille desde el banquillo.

Ese día, su ausencia se justificó por una durísima entrada que recibió ante el Brest en Copa y que provocó muchos sustos en París. Con la Champions a la vuelta de la esquina, Luis Enrique tomó la decisión de darle descanso y asegurar su participación en la ida de los octavos contra la Real Sociedad, el pasado 14 de febrero.

LA DECISIÓN

Sin embargo, dos días después llegó la decisión que muchos anticipaban desde hacía muchos meses: Kylian Mbappé anunció que dejaría el club a final de temporada. Un escenario que, según informó 'Le Parisien', Luis Enrique conoció incluso antes que el propio Al-Khelaïfi.

Así que poco a poco empezó a ganar tiempo de cara al importante cambio de la próxima temporada. Para planificar el curso 2024-25, movió a Mbappé de su posición habitual para dejar el extremo izquierdo a Bradley Barcola, uno de los jugadores con más futuro del equipo. El atacante de 21 años llegó el pasado verano procedente del Olympique de Lyon a cambio de 45 millones de euros, y está llamado a ser importante la próxima campaña.

Barcola anotó el segundo tanto del PSG ante la Real Sociedad / EFE

Pero eso no es todo. Luis Enrique empezó a restarle minutos de juego. Ante el Nantes fue suplente, aunque entró en el terreno de juego en el minuto 62. Después, contra el Rennes, no le tembló el pulso. Era el minuto 65 de partido, su equipo iba perdiendo (1-0), y decidió quitarlo del campo para dar entrada a Gonçalo Ramos. Curiosamente, el portugués empataría el duelo en el 97' desde los once metros.

EL PARIPÉ ANTE EL MÓNACO

"Hay que acostumbrarse a jugar sin Mbappé", decía Luis Enrique en la rueda de prensa posterior al partido ante el Rennes. Y en el último compromiso de Ligue 1, contra el Mónaco, demostró que predica con el ejemplo y que, efectivamente, se está acostumbrando a jugar sin su estrella.

Con 0-0 en el marcador, resultado con el que terminó el partido, el asturiano decidió quitar a Mbappé al descanso. Salió sonriendo, dando la vuelta al Louis II, se hizo selfies con aficionados y acabó viendo el partido desde el palco.

Mbappé, en una acción ante Maripán / LAP

Tras el duelo, habló en Amazon Prime sobre lo sucedido: "Llevo bastante tiempo en el fútbol, deben saber que todo es importante en este tipo de clubes. Tarde o temprano jugaremos sin Mbappé, así que busco la mejor opción para el equipo. Tenemos que acostumbrarnos a eso", explicó.

¿QUÉ PASA CON LA CHAMPIONS?

Y ahora viene la Champions. La vuelta de los octavos de final ante la Real Sociedad. Evidentemente, el tema estrella durante la previa fue la situación de Mbappé. Sobre si iba a seguir mandándolo al banquillo de vez en cuando, Luis Enrique respondió: "puede ser que sí, puede ser que no, quizás...". Más de lo mismo sobre la gestión de algo tan importante: "Se gestiona de una manera muy fácil. Me preguntan y contesto lo que me da la gana".

Kylian Mbappé, autor del primer gol del PSG frente a la Real Sociedad en la ida / AP

Con la Ligue 1 en el bolsillo, es relativamente fácil que Luis Enrique apueste por restarle minutos a su estrella. Sin embargo, habrá qué ver si es capaz de mantener el pulso en la Champions, la máxima prioridad desde la llegada de Qatar a París, y donde los goles del francés son el gran argumento para pelear hasta el final por levantar la 'Orejona' en Wembley.