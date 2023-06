Mbappé: "No pensé que una carta podría matar a alguien"

El delantero del PSG ha comparecido frente a los medios en la concentración con Francia "Seguir en el PSG es mi única opción en este momento", confesó el francés en rueda de prensa.

Kylian Mbappé ha hecho su primera aparición pública después de toda la polémica por su situación en el Paris Saint-Germain. El delantero del conjunto parisino ha aparecido junto a Deschamps en el Estadio Algarve en la previa del partido frente a Gibraltar.

Había muchísima expectación por sus palabras. El francés ha querido desviar la atención del tema, pero todas las preguntas han ido en el mismo camino.

Rápidamente, Mbappé quiso ratificar su decisión: "Seguir en el PSG es mi única opción en este momento y estoy preparado para volver en pretemporada. Espero que la siguiente pregunta sea sobre el partido de mañana con Francia", explicó el francés.

Su carta al PSG:

"No pensé que una carta podría matar a alguien ni que hubiera ofendido a alguien, no se pueden controlar las reacciones, pero a mí no me importan", explicó Mbappé.

La influencia de Macron:

"A día de hoy, en 2023, no tiene ninguna influencia en mi carrera. Quiere que me quede en París y mi objetivo es quedarme".

Centrado con Francia

"No van a ser los ruidos exteriores los que me vayan a desviar de mi responsabilidad como capitán".