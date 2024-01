Mbappé: "He perdido mi espontaneidad, todo está organizado"

Entre toda la expectación que ha vuelto a crear el futuro de Mbappé y tras unas declaraciones del futbolista francés que no dejo nada claro, el todavía futbolista del PSG ha concedido una entrevista a 'France 2'. La entrevista con la estrella 'bleu' saldrá a la luz el 18 de enero, pero la cadena francesa ha ofrecido un adelanto.

A Mbappé le preguntaron qué le gustaría hacer durante dos días si nadie le reconociera por la calle y la respuesta de Mbappé sorprendió a muchos; dejando claro que daría mucho por recuperar la vida de cuando era un niño.

"Me encantaría poder comer tranquilamente en una 'brasserie', salir con amigos, salir de fiesta y tomar un 'brunch' en una terraza a la mañana siguiente. Las cosas de la vida", expone Mbappé.

Asimismo, el jugador del PSG también explicó que "definitivamente pasaría dos días fuera. Podría hacer cosas sin tener que pensar en ello. He perdido mi espontaneidad, todo está organizado. Al principio me pesaba, pero ahora me he acostumbrado".

« J’ai perdu la spontanéité. »



⚽️ De Paris jusqu’au Cameroun, @KMbappe se confie dans #EnvoyéSpécial. Ses engagements associatifs, son quotidien, ses projets mais aussi… ce qui lui manque le plus.



Une interview exceptionnelle à découvrir le 18 janvier prochain! pic.twitter.com/mFiM8ODPia — Elise Lucet (@EliseLucet) January 5, 2024

Por la última vez que fue a comprar el pan, Kylian Mbappé contestó que "ni siquiera recuerdo eso. Son cosas sencillas que no me gustaba hacer cuando era niño, pero por las que pagaría mucho dinero ahora".

En el avance de la entrevista no se menciona nada de su posible renovación con el PSG o su fichaje por el Real Madrid. Habrá que esperar al 18 de enero para ver si Mbappé resuelve alguna duda sobre su futuro futbolístico.