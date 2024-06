Así es el grupo D de Polonia, Países Bajos y Francia en la Eurocopa

El grupo D de la Eurocopa de Alemania 2024 será uno de los más seguidos por la afición del FC Barcelona junto al de España. La suerte quiso que tres selecciones con representación azulgrana, Polonia, Países Bajos y Francia, junto Austria, se encontraran en un mismo grupo. O lo que es lo mismo: Lewandowski, De Jong y Koundé, cara a cara.

Sobre el papel, Francia arranca como la gran favorita del grupo D por ser la segunda selección con mejor ranking FIFA con 1840,59 puntos -solo superada por Argentina con 1858- y seguida por Países Bajos con 1742,29 puntos. Austria suma 1554,86 y Polonia 1531,49.

En el combinado galo, campeón en 1984 y 2000, el FC Barcelona contará con la presencia de Jules Koundé, que con los 'blues' actúa generalmente como lateral por banda derecha. El equipo de Didier Deschamps, finalista en el Mundial de Qatar 2022, es uno de los máximo favoritos para lograr el trébol en esta competición.

Países Bajos cuenta del De Jong

En el equipo neerlandés, campeón en Alemania 1988, contará con Frenkie de Jong, aunque el centrocampista no estará a disposición de Ronald Koeman, por precaución, en los amistosos contra Canadá e Islandia. El pasado 21 de abril, en el clásico contra el Real Madrid, De Jong sufrió un esguince en el tobillo y tuvo que ser retirado en camilla. Desde el club azulgrana se hubiera preferido que De Jong descansara para que su lesión no se cronifique y llegara a la pretemporada en óptimas condiciones. En la lista no entró Luuk de Jong (ex del Barça) pero sí Xavi Simons, futbolista que pasó por el fútbol formativo azulgrana.

Ronald Koeman, seleccionador neerlandés / Olaf Kraak

Polonia, en manos de Lewandowski

Polonia afrontará la dura competencia con el azulgrana Robert Lewandowski como principal estrella. El ariete del Barça, que finalizó la temporada con 26 dianas, es la gran esperanza del equipo que dirige Michal Probierz. También están llamados a tener protagonismo los delanteros Arkadiusz Milik (Juventus) y el centrocampista Piotr Zielinski (Nápoles).

Austria, por su parte, que nunca ha logrado los máximos laureles europeos a nivel de selección, parte como la 'cenicienta' del grupo. De todas formas, en su elenco figuran jugadores con experiencia como los delanteros Marco Arnautovic (Inter de Milán), Christoph Baumgartner (RB Leipzig), el defensa Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) o los centrocampistas Konrad Laimer (Bayern Múnich) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund).

El calendario del grupo D