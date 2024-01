Luis Enrique, a por el primer título con el PSG

Luis Enrique se encuentra ante la primera oportunidad de conseguir el primer título con el PSG desde su llegada el pasado verano. El conjunto parisino se enfrenta al Toulouse en el Parque De Los Príncipes en la final de la Supercopa de Francia. La Supercopa francesa enfrenta al reciente campeón de la Ligue 1, el PSG, ante el ganador de la Copa de Francia 2023, el Toulouse.

El PSG llega a la lucha por el primer trofeo de la temporada en buena forma. El conjunto que dirige Luis Enrique ha ganado nueve de los últimos diez partidos que ha disputado en la competición doméstica. Tras un inicio algo dubitativo, el equipo parisino lidera la Ligue 1 con una cómoda ventaja de cinco puntos respecto a su inmediato perseguidor, el Niza.

Además, tras un sufrido empate ante el Borussia Dortmund, consiguió el pase para los octavos de final de la Champions League. Una clasificación que reafirmó la idea y el concepto de juego del técnico asturiano. Más allá de pasar de grupo como segundo clasificado, el sorteo de la máxima competición europea fue benévolo y le emparejó con una sorprendente Real Sociedad.

Por su parte, la Supercopa de Francia no llega en un buen momento para el Toulouse. El equipo de Carles Martínez está decimosexto en liga, en posiciones de 'play out' de descenso. El equipo no ha sido capaz de ganar en los últimos diez partidos de Ligue 1, cosechando cinco empates y cinco derrotas que lo mantienen en una situación muy crítica.

En cambio, el Toulouse sí que está dando la talla en la Europa League. El conjunto francés se ha clasificado para la siguiente ronda como segundo, solo por detrás del Liverpool; incluso fue capaz de vencer como local al equipo de Anfield. Ahora, le tocará medirse al Benfica en la competición europea. Dos versiones muy diferentes las que está ofreciendo el Toulose en Ligue 1 y Europa League.

Para hacerse con el título de la Supercopa francesa, el PSG no podrá contar con hasta siete jugadores. Entre las ausencias más destacadas se encuentran la de los porteros Arnau Tenas y Keylor Navas, que de esta manera aseguran la titularidad de Gianluigi Donnarumma bajo los palos. Tampoco está asegurada la presencia de Ousmane Dembélé que arrastra problemas en la ingle.

Por el contrario, tanto Achraf Hakimi como Kang-in Lee podrán disputar minutos en el encuentro antes de viajar con sus respectivas selecciones a disputar la Copa de África y la Copa de Asia. El Toulouse únicamente cuenta con las bajas del delantero Zakaria Aboukhlal por una lesión de rodilla y del defensa Oliver Zanden tras haber pasado pro el quirófano.

Pese a las bajas, el PSG es el gran favorito a hacerse con el trofeo de la Supercopa de Francia, el que podría ser el primer título de la etapa de Luis Enrique París.