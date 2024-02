Luis Enrique explica cómo es su relación con Mbappé tras dejarle en el banquillo

A Luis Enrique le esperan meses de preguntas sobre Kylian Mbappé. A pesar de que el técnico ha dicho por activa y por pasiva que no tiene nada que decir al respecto hasta que haya un anuncio oficial por parte de las dos partes, la estrella del PSG sigue saliendo en todas las conversaciones y ruedas de prensa.

El técnico dejó a Mbappé en el banquillo ante el Nantes, pero, a pesar de las especulaciones, en sus primeras declaraciones tras el partido aclaró la situación: "Después de un partido complicado como en el de Champions, intentamos cambiar el equipo. Creo que era muy importante dar minutos a jugadores que no habían participado. Es bueno que todos los jugadores estén involucrados".

"Mbappé y yo nos llevamos muy bien, no hay ningún problema", afirmó Luis Enrique sobre su relación con el extremo francés, que estará en el punto de mira partido tras partido tras el anuncio del jugador.

"No creo que lo de Mbappé haya perturbado al grupo"

Danilo Pereira, compañero de Kylian en el PSG, también habló tras el partido del Nantes sobre la situación. "¿La semana de Mbappé? No me corresponde a mí hablar de eso. ¿Si ha perturbado al grupo? No lo creo", declaró el portugués.