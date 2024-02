Ancelotti sobre Mbappé: “Es vuestro tema del día, pero no el nuestro”

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa, en la previa del encuentro liguero frente al Rayo, correspondiente a la 25ª jornada de LaLiga EA Sports. El encuentro, que se disputará el domingo a partir de las 14:00 horas en Vallecas, no ha sido el foco de las preguntas de los periodistas.

Kylian Mbappé ya ha comunicado al Paris Saint-Germain que no renovará su contrato y, por lo tanto, será libre a partir del 30 de junio. Todos los caminos le conducen hacia el Real Madrid, pero Carlo Ancelotti está focalizado en terminar de la mejor manera posible la presente temporada, sin pensar en hipótesis de la próxima campaña.

"Veo, escucho y entiendo que es vuestro tema del día, pero no el nuestro. Tenemos que acabar bien", ha sido su primera respuesta. Preguntado sobre si le gustaría entrenarle el próximo año, el italiano ha vuelto a lanzar balones fuera: "Me gustaría terminar bien esta temporada, ganar títulos. Y eso es lo que me gusta. Queda mucho para la próxima temporada".

Él mismo ya ha anticipado que esta será la tónica en el resto de ruedas de prensa hasta que finalice la campaña. Cuestionado en relación al posible fichaje del francés, si puede desestabilizar al vestuario, Ancelotti ha tirado de ironía: "¿Me ves afectado a mí ahora? No, no. Las ruedas de prensa serán así".

La reconversión de Tchouameni y el rol de Modric

Con las lesiones de Rüdiger, Militao y Alaba, el único central de la plantilla es Nacho. Así, Ancelotti ha retrasado la posición de Tchouameni para situarse en el eje de la zaga como parche provisional. Sin embargo, el francés está rindiendo notablemente y el italiano ha destacado de él su inteligencia. "Cuando vuelvan Rüdiger y Militao... su papel no será ese. Lo fichamos para ser pivote, donde está jugando bien, aunque claro que se está acostumbrando al rol de central. Y ha demostrado poder hacerlo bien", ha argumentado.

Por otra parte, uno de los futbolistas que está teniendo un papel más secundario es Modric, quien ni tan solo se vistió de corto en la ida de los octavos de la Champions a domicilio frente al Leipzig. "Es normal que le cueste porque está acostumbrado a jugar siempre. Lo entiendo perfectamente, es alguien muy serio. Está disponible que puede jugar cualquier partido, incluido el de mañana. Sigue aportando lo que aportaba antes, es un ejemplo de lo que tiene que ser un profesional y aporta y sigue siendo mucho", ha explicado Ancelotti.

Su contrato finaliza el 30 de junio y su futuro está en el aire. En septiembre cumplirá 39 años y todo apunta a que esta podría ser su última temporada en el Santiago Bernabéu. "La política del club es de renovar a estos jugadores año a año. Y no sé más. Yo hablé con él hace un mes y le vi bien. Será su decisión", ha dicho 'Carletto' al respecto.