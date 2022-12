Las primeras palabras de Messi: "¡Vamos carajo! Somos campeones del mundo"

"Es una locura; sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta" Messi selló un vínculo eterno con Argentina con una final descomunal llena de dramatismo

No podía ser de otra manera. Messi selló un vínculo eterno con Argentina entre lágrimas, sudor y sangre. Jugó la albiceleste como si tuviera que salvar a un país y lo logró, al menos por un ratito. Llora Argentina de alegría tras una tensión insoportable. Otra dosis de dramatismo, otro capítulo de argentinidad, el colofón perfecto a la trayectoria que define a los héroes.

No le han faltado obstáculos con su selección; hubo un día que incluso se rindió, pero volvió en busca de redención y la encuentra ahora. Lo ha logrado un 18 de diciembre del año 2022. Y en sus primeras palabras, la felicidad de un país: "¡Vamos carajo! Somos campeones del mundo". No ha podido decir nada más en su primeras declaraciones. Messi no quería hablar, quería festejar. "Es una locura que se haya dado de esta manera. Lo deseaba muchísimo. Sabía que Dios me lo iba a regalar, presentía que iba a ser esta. Ahora a disfrutar", empezó diciendo.

Argentina ha jugado por un país y por un jugador: Leo Messi. Era el partido de su vida. Se había preparado para esto y ha respondido con la grandeza de los escogidos. En el Mundial que se ha 'maradonizado' ha logrado lo que parecía imposible: celebrar un Mundial con la camiseta de Argentina. Gloria eterna para Leo.

"Se hizo desear pero acá llegó. Mirá lo que es esta copa, es hermosa. Sufrimos un montón, pero lo conseguimos. No vemos la hora de estar en la Argentina para ver la locura que va a ser eso".