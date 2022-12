¿Por qué el Barça va demasiado tarde a por Enzo Fernández?

Fichar a Enzo Fernández más Julián Álvarez costaba 30 kilos’ en este 2022 cuando ambos estaban en el River Plate Entrar en la puja por Enzo Fernández es casi una quimera con el Mundial que ha firmado y el galardón de Mejor Jugador Joven

No es buena señal que la Argentina tricampeona mundial no cuente con ningún jugador del Barça. Y el tema no es el trauma causado por el adiós de Leo Messi que allí donde juegue o esté siempre ejercerá de símbolo universal del barcelonismo.

No es buena señal que sumando las dos superpotencias sudamericanas solo hubiera un blaugrana en Qatar (Raphinha)... y si añadimos al eje del Atlántico a la querida Uruguay solo son dos, con el jabato Ronald Araújo. Algo chirría cuando el Barcelona cuenta en su actual plantilla con dos de ochenta y un mundialistas entre los tres principales creadores de talento exportable del planeta.

Y no todo puede achacarse a la delicada situación económica del club, así como tampoco se puede exigir que cada lustro se alineen los planetas para tener un tridente sudamericano, como el que formaron Leo Messi, Neymar Jr. y Luis Suárez, único en la historia del club y en el fútbol mundial.

Lo que cuesta más de entender es que el Barça se haya fijado como objetivo a Enzo Fernández esta temporada y que se fuera a Qatar a observarlo cuando fichó por el Benfica... este último verano, previo pago de 10 millones de euros al River Plate más ocho en variables. Y ahora, con el Mundial que ha firmado y galardonado como el Mejor Jugador Joven, entrar en su puja es casi una quimera.

Otro de los campeones albiceleste con perfil Barça es Julián Álvarez que se comprometió en enero por el Manchester City por 20 millones de euros y que ahora a ver como Pep Guardiola le encuentra un hueco en su pizarra al lado de Erling Haaland.

Calculadora en mano son 30 millones de euros, una inversión plenamente asumible por dos futbolistas de 21 y 22 años respectivamente, que marcaban la diferencia con el River Plate en la Copa Libertadores. De hecho, tener a la dupla en este 2022 hubiera costado menos, puestos a comparar, a los 35 ‘kilos’ más variables que el Real Madrid pagará por Endrick, el ‘9’ de 16 años del Palmeiras.

El Barça no está para entrar en batallas como la del aprendiz de ‘craque’ del ‘Verdao’, pero sí para lanzarse a por Enzo Fernández y Julián Álvarez, que si han triunfado en Qatar no será por el mínimo tiempo que llevan el fútbol europeo.

Ha faltado apetito y visión estratégica de la dirección deportiva culé, como también ocurrió con la anterior administración. A futbolistas singulares como Lo Celso, que no estuvo per lesión en el Mundial, o a Juan Foyth, se tendrían que haber ido a buscarlos cuando uno despuntaba en el Rosario Central de Eduardo Coudet y el otro en el Estudiantes de La Plata.