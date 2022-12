Eder Sarabia: "Sin ninguna duda hay que reconocer que Messi es un genio"

El técnico del FC Andorra dirigió a Leo Messi cuando fue segundo entrenador del Barça en la etapa de Quique Setién El entrenador vasco no escatimó tampoco elogios al 10 de Argentina: "Seas argentino o no seas argentino o seas del Barça o no seas del Barça, sin ninguna duda hay que reconocer que es un genio"

Eder Sarabia, técnico del FC Andorra y que dirigió a Leo Messi cuando fue segundo entrenador del Barça en la etapa de Quique Setién, habló sobre el éxito del argentino en el Mundial de Qatar.

Sarabia entiende el debate en Argentina entre Maradona y Messi. "Entiendo que haya debate porque es bonito para el fútbol, pero sin ninguna duda que todos los que nos ha gustado el fútbol nos hemos sentado delante de la televisión para verle y ver todo lo que es capaz de hacer. Muy merecido el título desde luego".

Eso sí, elogia al de Rosario. "Se me pone la piel de gallina hablando de él. Es verdad que no he tenido la suerte de ver a todos, pero creo que ha sido el mejor de la historia, no para mí eso sí, y no hacía falta ganar el Mundial tampoco. Se pone una guinda increíble a una carrera descomunal"

Sarabia valora lo que Messi ha hecho disfrutar a la gente, "lo que ha generado o ha provocado" para que crezcan, principalmente el Barça y ahora con Argentina, en la Copa América y este Mundial".

"Seas argentino o no seas argentino o seas del Barça o no seas del Barça, sin ninguna duda hay que reconocer que es un genio", sentenció Eder Sarabia.