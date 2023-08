¡Dembélé y Mbappé, juntos en la grada en el partido del PSG!

Ambos futbolistas están en el palco durante el estreno liguero del conjunto parisino frente al Lorient Mbappé se ha quedado fuera de la convocatoria pero ha querido acudir igualmente al estadio

Esta es la imagen que todos buscábamos. Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé, mano a mano en uno de los palcos del Parque de los Príncipes en el duelo de la primera jornada de Ligue 1 entre el PSG y el Lorient. Ambos futbolistas no han entrado en la lista para disputar el partido pero han querido acudir igualmente a la cita.

El exfutbolista azulgrana ya figura entre los jugadores de la plantilla del PSG, y ha conocido recientemente que vestirá el dorsal '23' con su nuevo equipo. Los aficionados presentes en el estadio tendrán que esperar para presenciar su debut.

Kylian Mbappé and Ousmane Dembélé in the stands! 🇫🇷📍 pic.twitter.com/PTMjrcGesH