Mbappé no basta para que Dembélé debute con victoria en el PSG

Los de Luis Enrique igualaron 1-1 ante el Toulouse en condición de visitante Kylian disputó sus primeros minutos oficiales de la temporada y marcó de penalti

Un Paris Saint-Germain superior en juego no pudo convertir su posesión en goles. Ni el debut de Ousmane Dembélé con los galos les sirvió para vencer. Kylian Mbappé, que también disputó sus primeros minutos con el PSG esta temporada, intentó con un gol de penalti que sobre el final solo sirvió para el empate, el segundo en dos jornadas de Ligue 1.

El guion de partido ante el Lorient se repetía ante los ojos de Luis Enrique. En la primera jornada rompieron el récord de pases de la Ligue 1 (más de mil), pero de cara a portería no hubo casi fortuna. Las más claras de la primera parte, eso sí, fueron para el campeón galo. Hakimi buscó un remate desde la derecha que paró Restes, de buena actuación: luego salvó un remate de Gonçalo Ramos que también se colaba. Pero poco más.

De cara al segundo tiempo había que agitar las cosas. No desde el descanso, pero sí pasados los 5' del complemento: al campo entraron Kylian Mbappé, estrenando temporada, y Ousmane Dembélé, estrenando club con el '10' a la espalda. Rápido olvidaron a Neymar en el seno del equipo parisino.

Suele haber noticias cuando Kylian Mbappé está en el campo. Y no tardaron en aparecer. El delantero galo se buscó la vida en el área y, con un recorte, consiguió que Nicolaisen le tumbara. El árbitro Leonard no pitó, pero el VAR le rectificó, dándole a Kylian la oportunidad desde el penalti. Y respondió al llamado con el 0-1.

Sin embargo, no basta con el acierto del '7'. El Toulouse se colgó de un error puntual, el de Hakimi pisando a Aboukhlal dentro del área, para aferrarse a la chance del empate. El VAR volvió a confirmar y el propio Aboukhlal no perdonó, certificando que los de Luis Enrique aún no pueden ganar en Ligue 1.