'Au revoir', Mbappé

Kylian Mbappé se tomó definitivamente la última copa con el PSG. No fue en su 'local' de confianza, en el Parque de los Príncipes, lo hizo en el Pierre Mauroy, en Lille, pero Luis Enrique le guardó un buen sitio en el once inicial para que estuviera cómodo. No marcó, lo hicieron Dembélé y Fabián, y cerró siete temporadas en París con un título más, la Copa de Francia contra el Olympique Lyon (1-2). Ahora, sí que sí, ya puede ir perfeccionando el español.

El equipo dirigido por Luis Enrique buscaba su decimoquinto entorchado, trofeo que no levantaban desde 2021, en la noche en la que todos los focos apuntaban a Mbappé. El de Bondy, meses después de que el club anunciara de manera oficiosa su marcha a final de temporada, confirmó lo que todo el mundo sabía tras la eliminación de Champions ante el Borussia Dortmund. Efectivamente, esta era su última temporada con el PSG.

UNA DESPEDIDA FRÍA EN 'CASA'

La despedida en el Parque de los Príncipes, con derrota ante el Toulouse, fue un tanto amarga. Pero había tiempo para una última copa más, que le sentó algo mejor. El PSG fue justo campeón y Mbappé se pudo despedir de Francia, no solo del PSG, con un mejor sabor de boca. Porque el dominio de la estrella de 25 años en el país galo trasciende únicamente del club parisino.

Kylian Mbappé se despidió del Parque de los Príncipes contra el Toulouse / EFE

Solo le ha quedado la espina de la Champions, que nunca pudo levantar con el PSG, club al que llegó en 2017 procedente del Mónaco a cambio de una buena 'pasta', 180 'kilos'. No dejará ni un solo euro en las arcas del club, gesto por el que Al-Khelaïfi lo señaló públicamente, pero en lo deportivo, seguramente, ha sido el mejor jugador de la historia del club. Por lo menos, el más determinante.

LEYENDA EN PARÍS

Máximo goleador de la historia del club con 256 tantos, el de Bondy ha defendido a su equipo en partido oficial en 308 ocasiones, en los que también ha repartido 108 asistencias. Con el PSG ha levantado 15 títulos, siendo la Copa de Francia el último trago a siete temporadas de goles, liderazgo y, por qué no, muchas polémicas.

Mbappé, estrella del PSG / EFE

Salvo 'sorpresón', el futuro de Kylian Mbappé está en LaLiga. Vestido de blanco y bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, el galo buscará hacer del Santiago Bernabéu su nueva casa. Nadie discutía en el PSG que él era la gran estrella. ¿Lo tendrá tan fácil en el Real Madrid? "Lo que me espera será fantástico", aseguró tras el choque. Como siempre, el tiempo dictará sentencia.