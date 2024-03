Asensio no levanta cabeza

Marco Asensio llegaba a París con la intención de ocupar un puesto habitual en el once inicial de Luis Enrique. Sin embargo, las lesiones están impidiéndole tener esa continuidad que le faltó en España y volverá a ser baja para el partido de este fin de semana de su equipo contra el Niza.

El futbolista balear cayó lesionado a inicios de marzo y, desde entonces, no ha ido convocado con los parisinos. El club francés emitió un parte médico este martes acerca de la baja del español, aunque el comunicado no especificaba el tiempo de baja, por lo que no se sabe exactamente cuándo volverá a los terrenos de juego.

Anteriormente, un golpe en el pie que sufrió jugando con España contra Georgia le tuvo dos meses y medio de baja desde principios de septiembre hasta finales de noviembre. Se perdió un total de 12 partidos, a los que se le tendrán que sumar los que se pierda tras este último infortunio.

Entre medias, Asensio ha disputado un total de 19 partidos, 10 de ellos como titular. Un total de 933 minutos en los que ha conseguido anotar cinco goles, cuatro en Ligue 1, y dar cuatro asistencias. Un ratio que supera al de todos sus compañeros en el PSG, excepto a Kylian Mbappé.

Antes de su lesión con la selección española, Asensio se había ganado la titularidad con el club parisino, aunque con las llegadas de jugadores como Kolo Muani, Gonçalo Ramos y Barcola, poco a poco fue desapareciendo del once titular hasta adoptar un papel parecido al que tenía en el Real Madrid.

Con Luis Enrique, el futbolista mallorquín había jugado en todos los perfiles de ataque: como 'falso 9', de extremo, de interior y hasta de mediapunta. "Es un perfil diferente a los atacantes que tenemos", reconocía su técnico, que ha conseguido clasificar a su equipo para los cuartos de final de la Champions League.

Un bucle infinito

El balear, tras su movimiento fuera de España, todavía busca esa regularidad que tampoco parece haber encontrado en el PSG, no solo a nivel futbolístico sino también a nivel de forma. El español intentará encontrar lo que lleva buscando hace años, aunque deberá esperar unas semanas para volver a intentarlo.