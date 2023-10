Asensio sigue en el dique seco

El regreso de Marco Asensio se ha ralentizado y están siendo cautelosos con los plazos de recuperación No forma parte de la convocatoria para el partido contra el Estrasburgo programado para este sábado

El esperado regreso de Marco Asensio a los terrenos de juego, programado para después del parón internacional de octubre, se ha ralentizado. Tanto el jugador como su club, el París Saint-Germain (PSG), están siendo cautelosos con los plazos de recuperación, lo que coincide con un momento crucial de la temporada para el equipo parisino, ya que se prepara para enfrentar al Milán en dos partidos que son fundamentales para su desempeño en la Champions League.

Este viernes, en la ciudad deportiva de Poissy, a las afueras de París, Marco Asensio no se entrenó con el resto de sus compañeros. Aunque esta semana comenzó a tocar balón ya trotar, el cuerpo médico del PSG considera que es demasiado pronto, al menos para este fin de semana, para que vuelva a competir. No forma parte de la convocatoria para el partido contra el Estrasburgo programado para este sábado, correspondiente a la jornada 9 de la Ligue 1.

Hasta la fecha, Asensio solo ha disputado tres partidos con el PSG en esta temporada, anotando dos goles y brindando una asistencia en ese tiempo. Comenzó como titular en el primer partido de la temporada contra el Lorient en la jornada 1, que terminó en empate a cero. Luego, no jugó ni un minuto en el empate ante el Toulouse en la segunda jornada. En los dos partidos siguientes, antes de su lesión, marcó contra el Lens y volvió a marcar y asistir en la cuarta jornada contra el Olympique de Lyon. Sin embargo, una lesión en el pie sufrida durante el parón de selecciones con la selección española lo ha mantenido fuera de la acción.

El PSG anunció en una parte médica que se esperaba que regresara a la acción después del parón internacional de octubre, que finalizó este viernes. Sin embargo, ni el jugador ni el club están dispuestos a tomar riesgos y están siendo cautelosos con su recuperación. No existe una necesidad de apremiante de que Asensio apresure su regreso, ya que el entrenador Luis Enrique cuenta con una amplia variedad de opciones ofensivas.

Aunque aún no se ha confirmado que Asensio regresa en el partido contra el Milán programado para el miércoles en el Parque de los Príncipes, no se descarta que la próxima semana, una vez que se confirme que no será convocado para el partido contra el Estrasburgo, comience a entrenarse con normalidad junto al resto de la plantilla. Asensio se enfrenta a la difícil tarea de convencer a Luis Enrique de que merece ser titular en un equipo que cuenta con delanteros de la talla de Mbappé, Kolo Muani, Dembélé, Gonçalo Ramos, Barcola e incluso Kang-in Lee, que puede actuar como extremo derecho.

Convocatoria contra el Estrasburgo

Navas, Hakimi, Ugarte, Marquinhos, Mbappé, Fabián, G. Ramos, Danilo, Vitinha, Lee Kang-In, L. Hernández, Kolo Muani, Mukiele, Ndour, Soler, Barcola, Skriniar, Tenas, Kurzawa y Donnarumma.