'You''ll Never Walk Alone', Jürgen: la emotiva despedida del Liverpool a su leyenda

Se cierra otra temporada en Inglaterra. Se cierra la etapa de Jürgen Klopp en el Liverpool. Y recibió el mejor 'regalo' posible de sus pupilos en el que fue su último día en la oficina: una victoria para poner fin a una temporada con más sombras que luces.

¿Qué mejor manera de decir adiós a una de tus leyendas con el cántico que pone los pelos de punta al aficionado 'red' y a cualquier aficionado del fútbol? Efectivamente, la grada de Anfield cantó a todo pulmón el 'You'll Never Walk Alone' y Jürgen no pudo evitar emocionarse. Y si además un mosaico con su nombre cubría la gradería inferior del estadio... tampoco podría evitar que se le cayeran las lágrimas.

UN MENSAJE MUY ESPECIAL

El técnico recibió un mensaje de lo más especial, de un aficionado 'red' que quiso agradecerle todo lo que ha hecho por el equipo: "Gracias por todo lo que ha hecho por mí y por todos los aficionados. Me has cambiado totalmente la vida y tengo muy buenos recuerdos. Jürgen Klopp, nunca caminarás solo".

'THE LAST DANCE' EN ANFIELD

A Jürgen se le vio cariñoso desde la llegada del equipo. Se bajó del autocar y empezó a repartir abrazos, como si de regalos de tratase. Y saltó al césped con una sonrisa en la cara, pero con la sensación de que sería la última vez que lo haría al frente del banquillo 'red'.

Y tuvo un 'You'll Never Walk Alone' especial, porque todo Anfield se unió para cantarle a su leyenda por última vez.

Jürgen Klopp llegó a Merseyside un 8 de octubre de 2015 y, casi diez años más tarde se va por la puerta grande. Como toda una leyenda 'red'. Y se marcha con una Champions, una Premier League, una FA Cup, dos Carabao Cup, una Community Shield y un Mundial de Clubes.