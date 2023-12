Weghorst carga contra Ten Hag: "Rara vez fuimos el equipo dominante"

El Manchester United sigue viviendo horas bajas en la Premier League. Los de Erik ten Hag no consiguen la estabilidad deseada con el neerlandés en el banquillo. Su proyecto se tambalea, y aún no puede afianzar la idea de juego tras una temporada y media. Han pasado jugadores, fichajes, salidas polémicas... y los 'red devils' no son competitivos por el título de la Premier. Uno de esos nombres es el de Wout Weghorst.

El delantero de 31 años llegó a Old Trafford tras el Mundial de Qatar, donde fue protagonista por su gol a Argentina en cuartos de final y enfrentamiento con Lionel Messi, siendo señalado como 'Bobo' por parte del capitán albiceleste. Aunque el paso de Wout por el United no resultó muy fructífero: en los seis meses de estancia solo pudo apuntarse dos goles en 31 partidos.

Recordando su paso en una entrevista recogida por el 'Mirror', Weghorst fue claro señalando la razón de su nulo aporte con goles: Erik ten Hag. "Rara vez fuimos el equipo dominante que generó oportunidades. Y la forma en que jugábamos también era diferente a lo que yo estaba acostumbrado", señaló.

Wout Weghorst llegó como una solución de emergencia / EFE/AFP

Weghorst fue claro, argumentando que el entrenador lo hacía jugar "como vínculo entre el centro del campo y el ataque", un puesto al que no estaba acostumbrado. "Eso me carcomía y fue la razón por la que perdí mi lugar en el once titular", añadió.

Actualmente en el Hoffenheim, cedido por el Burnley, a Weghorst le fichó el United también a préstamo tras romper su cesión en el Besiktas en enero de 2022. Y el ariete sintió la diferencia respecto a lo vivido en Manchester: "En Alemania y Turquía los equipos siempre jugaron para mí. Yo era el final de la jugada, mientras que en el United tenía principalmente que asegurarme de que otros pudieran sobresalir. Creo que lo logré muy bien. Pero se mire como se mire, me hubiera gustado marcar mucho más veces", concluyó.