Vitor Roque: "Haaland es un goleador nato"

El joven delantero ha sido convocado por primera vez con la absoluta de Brasil para enfrentarse a Marruecos Roque está centrado en su club actual, el Athletico Paranaense, y no quiere pensar más allá dl club y la selección

Vitor Roque ha irrumpido de una forma espectacular en el fútbol mundial. Con solo 18 años, el delantero brasileño ya suena para alguno de los clubes más grandes del mundo. Sin ir más allá, el Barça ya ha establecido contactos con el jugador y sus agentes porque lo ven como una sólida opción de futuro y como el complemento perfecto para Lewandowski.

En una entrevista para el diario As, 'Tigrinho' ha hablado sobre la dulce situación que está viviendo tras su primera convocatoria con la 'canarinha', motivo por el cual está concentrado en Tánger para enfrentarse a la selección marroquí, y sobre sus grandes expectativas de futuro.

A su corta edad, el jugador brasileño ya ha alzado su primer trofeo internacional: el Sudaméricano Sub-20. Ahora, tiene en el punto de mira el Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos de París 2024, citas internacionales que se convertirán en un gran escaparate para el joven jugador.

Por ahora, ya ha recibido su primera llamada con la selección absoluta, que se enfrentará a Marruecos, la gran revelación del Mundial de Qatar, este domingo 26 de marzo: "Va a ser un desafío difícil. Al principio, cuando me dijeron que había sido llamado, no me lo creía, pero estoy muy feliz y confiado por la oportunidad que el profesor Ramón (Menezes) me ha dado".

Esta convocatoria internacional es una oportunidad de oro para conocer a las actuales figuras de la selección de Brasil. A Vinicius y Rodrygo no los conocía, pero aprovechará la ocasión para "hablar con ellos, tener nuestros primeros contactos y así podremos llegar a los primeros partidos bien preparados y haciendo mi primera aparición con Brasil".

Roque habla también sobre sus referentes, entre los cuales destaca una figura de Brasil: "Neymar es mi ídolo, por ser brasileño y por nuestra cultura. También Cristiano por su trabajo y Halaand porque es un goleador nato". Esta vez no podrá cumplir el sueño de jugar junto al jugador parisino debido a su lesión, pero no puede esperar a que llegue el momento: "Estaría muy feliz. Es un jugador de nuestra selección que viene demostrando su calidad en los últimos años, desde cuando estaba en el Barcelona y ahora en el PSG. Sería un orgullo y también otro sueño cumplido jugar junto a él".

Vitor Roque tiene ya un montón de grandes clubes europeos tocando a su puerta, entre ellos el FC Barcelona, con quien ha habido ya contactos. Sin embargo, ahora está centrado en el Athletico Paranaense, club con el que tiene contrato hasta 2027. Consolidarse en el Paranaense es clave, ya que se trata de un club que exporta grandes futbolistas a Europa: "Es un club fantástico y muy bien estructurado. Me han ayudado bastante desde que llegué, es un equipo que trata muy bien a los suyos".

Su mayor objetivo es llegar a competir en la Champions: "Todos los futbolistas sueñan con jugarla. Voy a continuar trabajando para que ocurra". Sin embargo, por ahora, quiere centrarse en marcar las diferencias en su club actual: "Intento no centrarme en lo que pasa fuera del campo. Creo que el presente con el Paranaense es más importante ahora mismo para mí". Aún así, no cierra ninguna puerta. Cuando se le pregunta sobre si cree que haría una buena asociación con Raphinha, contesta: "No lo sé, porque no juego en el Barcelona todavía". Todavía.