El United, sin piedad con algunos jugadores tras la derrota ante el Sevilla

Según afirman desde Inglaterra, hasta 17 futbolistas del Manchester United estarían 'en venta' El 3-0 ha sido el golpe definitivo para que Ten Hag decida arrancar una remodelación total en Old Trafford

El Manchester United se veía como claro favorito para estar en la final de la Europa League del próximo 31 de mayo en el Puskas Arena de Budapest, pero apareció el Sevilla para echarlos de 'su' competición con un contundente 3-0. Duro correctivo en el Pizjuán para los 'red devils', que dominaron a placer durante 85 en la ida.

En el club han visto que la plantilla no acaba de ser todo lo fiable que se pensaban y, tras desembolsar grandes cantidades año tras año, ahora tambén tocará facturar. Ten Hag ha empezado la criba y como afirma el Daily Mail, hasta 17 jugadores no tienen asegurado su futuro en Old Trafford.

Jugadores de peso, fuera

Hay jugadores que llegaron con el cartel de estrellas y que todavía siguen teniendo un cierto valor, pero que no encajan o no alcanzan el potencial para jugar en el United. Estos son los primeros en salir y, aunque muchos ya podrían imaginarse que nombres entran en esta lista, hay alguna que otra sorpresa para recaudar una mayor cantidad.

Harry Maguire, Victor Lindelof, Scott McTominay, Fred, Donny van de Beek, Anthony Martial, y Aaron wan-Bissaka son los futbolistas que tendrían ya un pie y medio fuera del club. También son por los que se espera sacar una mayor recompensa económica. El centrocampista escocés, el que cuenta con un valor más alto (25M).

Ya tenían la cruz

Algunos como Van de Beek y Martial ya han experimentado cesiones lejos del club y esta temporada no han tenido el protagonismo esperado. Tampoco han dado el paso adelante que se les pedía. Algo parecido pasa con Maguire que, quien pese a ser el capitán, se habla de su salida desde principios de curso. Su error en Sevilla, un empujón más hacia otro equipo.

Sin paciencia con los jóvenes

Las prisas de una reconstrucción también pueden acabar con Elanga. El delantero sueco arrancó teniendo minutos, pero su presencia se ha ido apagando y, no haber sumado ningún gol en Premier League tampoco ayuda a su continuidad. Junto a él, Brandon Williams también tendría que buscarse un nuevo equipo.

¿Qué pasará con De Gea?

La intención inicial del club era renovarlo, aunque sin volverse loco ni incrementarle el sueldo. Siguen las negociaciones, pero la actuación del guardameta español en el Pizjuán no le ayuda. El ex del Atleti hace meses que puede decidir su futuro libremente, ya que el próximo 30 de junio, si no hay acuerdo, quedará desvinculado de los 'red devils'. También se buscan porteros.

La información apunta a que el club podría vender también a Dean Henderson, cedido actualmente al Nottingham Forest, aunque si el español no continúa, el canterano se quedaría.

Eric Bailly, Alex Telles y Axel Tuanzebe, todos ellos cedidos, son otros dos jugadores que no tienen futuro en el club. Los dos últimos terminan contrato y no hay negociación con el club para seguir. El que tampoco continuará es Phil Jones.

El futuro de Weghorst y Sabitzer

Ambos cedidos a la entidad, no tienen el mismo valor para el Manchester United. Por un lado, Sabitzer ha encajado bien en el esquema y ha sido titular en la mayoría de los encuentros, pero se tendrá que negociar un traspaso con el Bayern, que no lo pondrá nada fácil.

Por su parte, Weghorst, muy criticado durante su paso por Old Trafford, no parece que vaya a continuar. El objetivo es firmar un delantero centro de nivel, por lo que sus minutos aún se verían más reducidos.