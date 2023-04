Ten Hag: "Era una gran oportunidad para ganar algo y la regalamos"

El técnico del Manchester United valoró que sus jugadores no tuvieron el carácter y la personalidad suficiente El preparador neerlandés no quiso excusarse en la acumulación de bajas tras ser eliminado por el Sevilla en la Europa League

El entrenador del Manchester United, Erik ten Hag, se mostró decepcionado tras la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Europa League frente al Sevilla y valoró que el club inglés había "regalado" una "gran oportunidad" para ganar un título internacional.

"Esta era una gran oportunidad, una gran ocasión para ganar algo y la regalamos. Tenemos que culparnos a nosotros mismos. Se fue, no podemos cambiarlo. Tenemos que mirar hacia el domingo, esa es la próxima oportunidad", lamentó el técnico neerlandés en declaraciones a 'BT Sport'.

El preparador del conjunto mancuniano hizo autocrítica: “Tenemos que hacerlo mejor, esa es la exigencia. No estuvimos tranquilos. No superamos su presión y cuando esto pasa se generan muchos espacios atrás. Desde el principio era obvio cómo hacerlo. Perdimos las batallas, tenían más pasión, más ganas, más disposición. Así es difícil ganar partidos".

"No podemos huir de eso. El domingo tenemos otra oportunidad y tenemos que dar un paso al frente y mostrar más carácter y personalidad. Hemos mostrado cosas buenas en tantas ocasiones, pero esta noche no estábamos listos para el partido. A este nivel, jugando para el Manchester United, tienes que estar listo para cada partido", añadió.

Por último, Ten Hag no quiso excusarse en la acumulación de bajas: "No se trata de ellos [los jugadores que faltaban], se trata de los jugadores en el campo. Tienen que rendir, creo en ellos y confío en ellos, pero tienen que demostrarlo y no fueron lo suficientemente buenos".