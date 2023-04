Ten Hag se llena de dudas con el United

El Manchester United entra dubitativo a la fase clave de la temporada tras el batacazo de Sevilla Al proyecto todavía le queda mucho por afianzarse a pesar del título en la Carabao Cup

impensado era hace apenas unas semanas que el Sevilla pudiera hacerle frente al Manchester United. Los ‘red devils’ venían intratables en la Premier y los hispalenses daban tumbos en LaLiga. Pero el equilibrio les hizo encontrarse en la Europa League, donde siempre se crecen los andaluces, y en un tramo de la temporada que le cuesta últimamente a los mancunianos. ¿El resultado? Una goleada humillante y la eliminación que hace temblar los cimientos del proyecto de Erik ten Hag en Old Trafford.

El neerlandés no ha tenido mala campaña en la Premier League, solo superado por un Arsenal intratable y un Manchester City de época. Ni en la Carabao Cup, que levantó hace un mes. Ni en la FA Cup, que lo tiene en semifinales. Pero el batacazo sufrido en Sevilla fue un golpe muy fuerte que le hizo, incluso, atizar a sus jugadores en público.

“Tenemos que hacerlo mejor. Esa es una demanda. Se trata de los jugadores en el campo. Tienen que rendir. Creo en ellos y confío en ellos pero no fuimos lo suficientemente buenos. Mostramos buenas actuaciones en tantas ocasiones pero esta noche no estábamos preparados para el partido y eso no puede ser cuando juegas en el Manchester United”, sentenció.

CRÍTICAS A DE GEA

Los fallos en el Sánchez Pizjuán tuvieron a dos actores clave: Harry Maguire y David de Gea. El central inglés falló en el primer gol, aunque el portero español tampoco le ayudó mucho. Además, David también ‘regaló’ el tercero, algo que le valió las críticas de Paul Scholes, leyenda del Manchesyer United.

“Ha sido un portero fantástico, pero no es un futbolista fantástico. Vimos el pase que le dio a Harry Maguire. Hay que leer la situación, leer lo que está pasando en el estadio y no es un lugar para hacerlo”, comentó Scholes, analizando la situación.