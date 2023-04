El Sevilla destruye al United y sueña con la 'Séptima'

Los de Mendilibar golearon 3-0 a los 'red devils', que no fueron rival Maguire y De Gea regalaron dos goles imperdonables

El rey de la Europa League alimenta sus ganas de más. El Sevilla busca su séptimo trofeo continental y, ante el Manchester United, mostró que sabe el camino. Los de Mendilibar golearon 3-0 a unos debilitados 'red devils' en la vuelta de los cuartos de final, dejando la eliminatoria con un 5-2 favorable a los hispalenses, clasificados a las semifinales.

FICHA TÉCNICA Europa League SEV 3 ________________ 0 MUN ALINEACIONES Sevilla Bono; Navas, Badé, Marcao (Suso, 29'), Acuña (Telles, 84'); Gudelk, Fernando; Ocampos, Rakitic, Lamela (Bryan Gil, 80'); En-Nesyri. Manchester United De Gea; Wan-Bissaka (Shaw, 46'), Maguire, Lindelof, Dalot; Eriksen (Elanga, 86'), Cassemiro, Sabitzer (Fred, 68'); Antony, Martial (Weghorst, 54'), Sancho (Rashford, 46'). Goles 1-0 M. 5 En- Nesyri. 2-0 M. 47 Badé. 3-0 M. 81 En-Nesyri. Árbitro Artur Soares (Portugal). TA: Bono (73') / Casemiro (56'), Antony (59'), Shaw (90'). Incidencias Cuartos de final (vuelta). Sánchez Pizjuán.

Sabía ya el Manchester United que era tarea titánica en suelo andaluz. No solo porque debía buscar su tiquete a semifinales con un equipo que se hace gigante en esta competición. También le afectaron mucho las bajas sufridas. Rashford, tocado, fue al banquillo. Y en defensa faltaban los centrales titulares, Lisandro Martínez y Varane. Con la dupla 'KO', Lindelof y Maguire asumieron el trabajo.

Y a Harry las responsabilidades con la camiseta 'red devil' no le sientan muy bien. Otra vez le superó la presión al capitan del United, que regaló el primer gol de la noche. De Gea le buscó con un pase que no supo resolver, dejando a En-Nesyri mano a mano con el portero español. El ariete marroquí no falló.

El resto de la primera parte fue un querer y no poder aumentar la ventaja. Los de Mendilibar llegaron incluso al 2-0 antes del descanso, pero el gol de Ocampos no valía por fuera de juego previo de Acuña. Aunque en el segundo tiempo sí que valió el cabezazo de Loïc Badé, que marcó el segundo tras un córner.

Nunca más se encontró el United, al que le faltaba otro 'obsequio' a En-Nesyri: esta vez fue De Gea, que intentó bajar una pelota y se la dejó servida para el doblete. 3-0, clasificación y fiesta para el Sánchez Pizjuan, aunque no completa: Marcao se lesionó y dejó el campo casi entre lágrimas.