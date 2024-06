El United brinda una segunda oportunidad a Ten Hag

La incertidumbre abundaba en Manchester durante estas últimas semanas. El club debía tomar una decisión con Ten Hag. Y aunque en varios momentos todo indicaba a que el United iba a prescindir de sus servicios, el veredicto final rompe todos los esquemas: Ten Hag seguirá al frente del banquillo 'red devil'.

Así lo adelanta 'The Athletic', que informa que el técnico neerlandés liderará a un nuevo proyecto en Old Trafford. Y es que el club se puso en contacto con él este martes y la decisión final fue mantenerle en el cargo.

Su contrato expira el próximo mes de junio de 2025 - con opción a un año más - y a partir de los próximos días iniciarán negociaciones para modificar y extender esos términos.

El Manchester United, campeón de la FA Cup / LAP

GIRO DE GUION

Días antes de la final de la FA Cup ante el Manchester City, en Inglaterra se comentaba que la decisión del club para nada iba a depender del resultado del partido. "Dos trofeos en dos temporadas y tres finales… nada mal. Si ya no me quieren, me iré a otro lado y ganaré trofeos. Eso es lo que hago", decía con confianza en la previa.

Erik Ten Hag, tras la derrota frente al Bournemouth / AFP

Lo cierto es que el año del United ha sido un auténtico drama. Terminaron octavos en la Premier League con apenas 60 puntos, y el hecho de jugar la próxima edición de Europa League tras ganar la FA Cup no empaña para nada la terrible temporada del equipo. Veremos si consigue establecer un proyecto competitivo para tratar de plantar cara a Manchester City, Arsenal, Liverpool y compañía.